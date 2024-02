“ผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะ แล้ว เราไม่รักกันตอนไหน? ” ซิงเกิลล่าสุดวง MEAN เพลงเศร้าโดนใจคนอกหักแบบไม่รู้ตัว

ไม่ได้หายไปนาน มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับศิลปินวง MEAN ที่คราวนี้ พวกเขานำเพลงเศร้าสุดๆ โดนใจคนถูกทิ้ง อกหักแบบไม่รู้ตัว “เราไม่รักกันตอนไหน” (Apart) ซิงเกิลล่าสุดที่พูดถึงเรื่องราวความรักของคน 2 คนที่ใช้ชีวิตผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมาย การสร้างความหวัง พูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันไว้ แล้วทำไมถึงจบลงแบบนี้ เราไม่รักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นคำถามที่สงสัยมาตลอด“เราไม่รักกันตอนไหน” (Apart) เพลงนี้แต่งโดย พัด Vorapat พร้อมทั้ง สมาชิกวง MEAN ร่วมกันทำดนตรีที่มีกลิ่นของความเป็นวง MEAN อย่างชัดเจน พาร์ทดนตรีมีความเป็น Rock ขึ้น ผนวกกับเสียงร้องของ โปเต้ ที่ทำให้เพลงนี้ ฟังแล้วบรรยายความรู้สึกกระแทกใจได้เศร้าอย่างจริงจัง ที่แม้แต่“ลืมก็ไม่ได้ กลับไปก็ไม่ได้ เริ่มใหม่ก็ไม่ได้”ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ “เราไม่รักกันตอนไหน” (Apart) ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube/LOVEiS และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook/ Twitter : MEAN Band / Instagram : @meanband, Facebook : LOVEiS /Twitter/Instagram : @LOVEiS_ent /TikTok : @meanbandลิงค์ MV : https://www.youtube.com/watch?v=nKt6UZFj5fw