"wadfah” โชว์ความสดใสผ่านซิงเกิลใหม่ “salad days” พร้อมตีแผ่เรื่องราวชีวิตวัยรุ่น

ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินแนวเพลงสากลที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ สำหรับ wadfah (วาดฟ้า ไชยทัพ) ที่หลังจากเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวแห่งค่าย Smallroom ก็ได้ส่งผลงานเพลงออกมากว่า 4 ซิงเกิล อย่าง i hate this city , i’d probably die in my bed , she's in a cage และ Come Around จนในปี 2023 ทีผ่านมา wadfah ยังได้รับโอกาสไปแสดงความสามารถบนเวที LUCfest 2023 หนึ่งในงาน Music Showcase ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียในปี 2024 นี้ก็ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ โดยได้ส่งผลงานซิงเกิลล่าสุดโดยคอนเซปต์ของเพลงนี้ wadfah ยังคงถ่ายทอดการเล่าเรื่องราวของมนุษย์ในช่วงวัยต่าง ๆ ผ่านบทเพลง เฉกเช่นที่ผ่านมา สำหรับ "salad days" มาจากศัพท์แสลงภาษาอังกฤษที่ใช้ในความหมายว่า ช่วงวัยเด็ก หรือวัยหนุ่มสาว ในขณะเดียวกัน "salad days" ยังหมายถึง วันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตอีกด้วย เช่นเดียวกับเนื้อหาของเพลงที่เล่าถึง การใช้ชีวิตของหญิงสาววัย 20 ต้น ๆ ที่เบื่อหน่ายกับค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมและการใช้ชีวิต ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปคือความรักและคำปลอบใจจากคนรอบข้างรวมถึงการรักตัวเองสำหรับ "salad days" แฟนเพลงของ wadfah จะได้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านดนตรีที่พัฒนาขึ้นจาก 4 ซิงเกิลก่อนหน้า นอกจากนี้เพลงนี้ wadfah ยังมีการใช้เสียงที่สดใสและน่ารักกว่าทุกซิงเกิลที่ผ่านมาอีกด้วย โดยมิวสิควิดีโอเพลงนี้ wadfah ได้ถ่ายทอดความสดใสรวมถึงการเล่าเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นผ่านการแสดงของตนเอง มาพร้อมภาพและสีสันของ MV ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง