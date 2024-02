ผู้สร้าง “แม่ณุน” พร้อมนักแสดงครบทีม บินลัดฟ้าร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ พร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่า ชวนพิสูจน์พร้อมกัน 29 ก.พ.นี้

“ศาสตรา ฟิล์ม” ร่วมกับ “ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์)” โดย คุณวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมผู้สร้างภาพยนตร์และทีมนักแสดงชาวกัมพูชา อาทิ คุณ Bun Channimol (ผู้สร้าง-ผู้เขียนบท) , Seng ChanLaiee (รับบท แม่ณุน) , Thul Makara (รับบท พ่อ), Hong Voleak (ลูกสาว) , Keo Sao Piset (ลูกชาย) , Vannak Sokhavirak Yuth (ลูกทารก) บินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ “แม่ณุน” The Dark Mother ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดกาล ตำนานสยองขวัญจากกัมพูชา พร้อมเคลียร์ชัดประเด็นดราม่า โดยมีสื่อมวลชนไทยเเละสื่อกัมพูชาให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินโดยคุณ “Bun Channimol” ผู้สร้าง-ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงที่เกิดขึ้นว่า“ภาพยนตร์เรื่องแม่ณุนนี้ สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในเมืองพนมเปญ ที่ตั้งใจสื่อให้เห็นถึงพลังความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งจากกระแสที่บอกว่าได้ก๊อบปี้หนังเรื่องแม่นากพระโขนงของไทยนั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้ก๊อบปี้ และที่สำคัญคือตัวเองยังไม่เคยได้ดูหนังเรื่องแม่นากฯ นี้เลย หากจะมีบางจุดที่คล้ายคลึงกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ คงเป็นเพราะวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันของสองประเทศ จึงทำให้ภาพที่ออกมาเหมือนกันโดยบังเอิญ”ซึ่ง “คุณวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์” กรรมการบริหาร บริษัท ฮอลลีวู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กล่าวเสริมว่า “ในจุดนี้ผมมีความคิดว่า ไม่อยากให้เรื่องนี้มากระทบถึงความสมพันธ์ที่ดีของพวกเราทั้งสองประเทศเลยครับ ในบางจุดที่ทุกคนบอกว่ามันเหมือนกันเกินไป สำหรับผมมองว่า พวกเราเองเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะการแต่งกาย การใช้ชีวิต หรือเรื่องเล่าตำนานต่างๆที่เล่าขานปากต่อปากกันมา ซึ่งผมเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการเล่าขานตำนานในอีกมุมมองนึง ซึ่งเล่าออกมาได้น่าสนใจ ผมก็อยากให้แฟนหนังชาวไทยลองเปิดใจ และเปิดโอกาสให้กับภาพยนตร์ของเพื่อนบ้านเราเรื่องนี้ด้วยนะครับ”คอหนังชาวไทยมาพิสูจน์ตำนานสยองขวัญของชาวกัมพูชาในภาพยนตร์เรื่อง “แม่ณุน” The Dark Mother ได้พร้อมกันวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศตัวอย่างภาพยนตร์ "แม่ณุน” (The Dark Mother) https://youtu.be/AIg6s019xoo?si=7v68vNR8lwox1ZQP#แม่ณุน #The Dark Mother