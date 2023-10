ตุลาคม 2566 Prime Video มีอะไร !?

ชื่อเรื่อง : Totally Killerกำหนดสตรีม: 6 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้ ที่นี่ หลังจากที่ก่อเหตุฆาตกรรมช็อกโลกซึ่งคร่าชีวิตเด็กวัยรุ่นสามคนเมื่อ 35 ปีก่อน “นักฆ่าวัยสิบหก” (“Sweet Sixteen Killer“) ชื่อดังก็หวนกลับมาอีกครั้งในคืนวันฮาโลวีนเพื่อจัดการเหยื่อรายที่สี่ “เจมี่” (เคียร์แนน ชิพกา) วัย 17 ปี เมินเฉยต่อคำเตือนของแม่ผู้หวงลูกสาว (จูลี โบเวน) ทำให้ต้องเผชิญหน้ากับคนบ้าสวมหน้ากาก และเธอต้องหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด ในระหว่างนั้นเอง เธอก็บังเอิญเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี 1987 ซึ่งเป็นปีที่เกิดการฆาตกรรมครั้งแรก เจมี่จำเป็นต้องปรับตัวในโลกทศวรรษที่ 1980 ที่ไม่คุ้นเคย และร่วมมือกับแม่ของเธอในวัยสาว (โอลิเวีย โฮลต์) เพื่อกำจัดฆาตกรตั้งแต่ต้นตอ ก่อนที่เธอจะต้องจมอยู่ในโลกอดีตตลอดไปชื่อเรื่อง : Awarenessกำหนดสตรีม: 11 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้

ที่นี่ “เอียน” เป็นวัยรุ่นหัวรั้นในสังคมคนชายขอบ เขาสามารถบงการจิตใจผู้อื่นได้ด้วยการสร้างภาพลวงตา จึงใช้พลังพิเศษของตัวเองเพื่อความอยู่รอดด้วยการสร้างกลโกงหลอกลวงผู้คน แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อกลอุบายของเขาเกิดผิดแผน ข่าวเรื่องความสามารถพิเศษของเขาจึงแพร่ออกไปจนเกินควบคุม และทำให้เอียนกลายเป็นเป้าหมายของสององค์กรคู่แข่งที่พยายามใช้ประโยชน์จากพลังของเขาชื่อเรื่อง : In My Mother's Skinกำหนดสตรีม: 12 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้

ที่นี่ ภาพยนตร์สยองขวัญของประเทศฟิลิปปินส์ ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ปี 1945 ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง “Tala” เป็นลูกสาววัย 14 ปีของพ่อค้าสิ่งทอในฟิลิปปินส์ เธออาศัยอยู่ในบ้านยุคอาณานิคมกับ “Ligaya” กับแม่ที่ป่วยหนักและ “Bayani” น้องชายของเธอ เมื่อพ่อของ Tala หายตัวไปอย่างลึกลับอีกครั้งเพื่อแลกกับอิสรภาพของครอบครัว พวกเขาต้องอยู่ในคฤหาสน์ในป่าอันโดดเดี่ยวตามลำพังและรอคอยการกลับมาของเขา หลังจากนั้นไม่นาน อาการของ Ligaya ก็ทรุดลงอย่างรวดเร็ว Taya ออกตามหานางฟ้าลึกลับที่เคยสัญญาว่าจะปกป้องเธอ นางฟ้ามอบแมลงวิเศษให้ Tala เพื่อรักษาแม่ที่กำลังจะสิ้นใจ และในขณะที่ Ligaya อาการแย่ลงจนกรีดร้องด้วยความปวดร้าวและใกล้เดินเข้าสู่ประตูแห่งความตาย ทาลาจึงปล่อยแมลงวิเศษออกมา ก่อนที่จะมันจะขุดลึกลงไปในเนื้อของแม่และมีชีวิตอยู่ในตัวเธอ ของขวัญวิเศษไม่ได้ช่วยแม่ของเธอตามที่สัญญาไว้ เพราะแม้ความเจ็บป่วยจางหาย แต่ความอยากเนื้อมนุษย์ก็เข้ามาแทนที่ และเมื่อเกิดการสังหารหมู่ขึ้น Tala จึงจำเป็นต้องตัดสินใจ…ว่าจะปล่อยให้แม่ของเธออดตาย หรือปกป้องและยอมตามความกระหายเลือดของเธอชื่อเรื่อง : The Burialกำหนดสตรีม: 13 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้ ที่นี่ The Burial เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริง นำแสดงโดย Tommy Lee Jones และ Jamie Foxx สองนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ เมื่อข้อตกลงทางธุรกิจส่อเค้าว่าจะมีปัญหา Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones) จึงต้องขอความช่วยเหลือจากทนายความเจ้าคารมอย่าง Willie E. Gary (Jamie Foxx) ให้มาช่วยกอบกู้ธุรกิจครอบครัวของเขา การพบกันของทั้งคู่นำมาซึ่งการร่วมมือกันเปิดโปงการทุจริตในองค์กร ความอยุติธรรมและการเหยียดเชื้อชาติ นี่คือเรื่องราวการต่อสู้ทางกฎหมายที่คุกรุ่นเข้มข้น เคล้าด้วยเสียงหัวเราะ และจะปลุกพลังใจให้แก่ผู้ชมชื่อเรื่อง : Silver Dollar Roadกำหนดสตรีม: 20 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้

ที่นี่ ภาพยนตร์สารคดีของ Raoul Peck ผู้กำกับที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ “Silver Dollar Road” จะพาไปติดตามเรื่องราวของครอบครัว Reels ผ่านคำบอกเล่าจาก Mamie Reels Ellison และ Kim Renee Duhon หลานสาวของเธอ หญิงแกร่งผู้ดุดันทั้งสองพยายามปกป้องผืนดินของบรรพบุรุษ พี่น้องของพวกเขา รวมถึงลุง Melvin และ Licurtis ซึ่งถูกสั่งจำคุกโดยมิชอบเป็นเวลาแปดปี และนับว่าเป็นการตัดสินความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลแพ่งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์นอร์ธแคโรไลนา สารคดีเรื่องนี้อ้างอิงจากบทความข่าวของ ProPublica ในปี 2019 ที่เน้นย้ำให้เห็นถึงวิธีการแอบแฝงในระบบกฎหมายที่สั่นคลอนสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดินของคนผิวดำ และทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติห่างออกจากกันมากขึ้นชื่อเรื่อง : The Other Zoeyกำหนดสตรีม: 20 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์ได้

ที่นี่ ภาพยนตร์โรแมนติกเมื่อหนึ่งหัวใจ มีสองทางเลือก..หลังจากที่แซ็ค (Drew Starkey) นักฟุตบอลคนดังของโรงเรียน ถูกรถชนและเป็นโรคความจำเสื่อม โซอี (Josephine Langford) จึงต้องเข้ามาช่วยในฐานะแฟนสาวของเขา แต่สถานการณ์ก็ยิ่งน่าอึดอัดมากขึ้นไปอีกเมื่อเธอได้พบกับไมลส์ (Archie Renaux) ลูกพี่ลูกน้องของแซ็คชื่อเรื่อง : Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe (หาคู่สุดชีวิต - หนีจากโลกทวินเฟลมส์)กำหนดสตรีม: 6 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ ในระหว่างที่นักข่าวสาว Alice Hines กำลังขุดคุ้ยหาประเด็นใหม่ๆ เธอก็ได้พบกับวัฒนธรรมแปลกประหลาดในโลกออนไลน์ นั่นคือคอมมูนิตี้ทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับความรักที่มีชื่อว่า “Twin Flames Universe” เมื่อได้เห็นความหมกมุ่นสุดขีดที่เหล่าสมาชิกในมีต่อสองผู้ก่อตั้งอย่าง Jeff และ Shaleia Divine เธอก็รู้ทันทีว่านี่คือข่าวชิ้นต่อไปของเธอโดยหารู้ไม่ว่าเรื่องราวจะไปไกลสุดกู่ขนาดไหนAlice แทบไม่อยากจะเชื่อว่า สองผู้ก่อตั้งจะมีพลังกระตุ้นให้ผู้ติดตามทำอะไรได้บ้าง เหล่าสาวกในคอมมูนิตี้ยอมจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อแลกกับคำสัญญาว่าพวกเขาจะได้พบกับเนื้อคู่ที่ดีที่สุดของพวกเขา ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นการตามหาเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณของตัวเองหรือล้ำเส้นสมาชิกคนอื่นๆ Alice เริ่มตั้งคำถามว่าหรือนี่จะเป็นลัทธิบนโลกอินเตอร์เน็ต มากกว่าชุมชนทางจิตวิญญาณที่อบอุ่นซีรีส์สารดคีเรื่องนี้จะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของ Twin Flames Universe แบบลงลึกถึงต้นกำเนิดจากปากของอดีตสมาชิก รวมถึงครอบครัวของเหล่าสาวกที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับคอมมูนิตี้แห่งนี้อยู่ แต่ละตอนนำเสนอเรื่องราวที่ทั้งลึกลับ อุกอาจ ชวนให้อ้าปากค้าง และในบางมุมก็แทบจะไม่น่าเชื่อชื่อเรื่อง : Upload Season 3 (อัปโหลด ซีซั่น 3)กำหนดสตรีม: 20 ตุลาคมสามารถรับชมตัวอย่างซีรีส์ได้ ที่นี่ Upload เป็นซีรีส์ตลกไซไฟจากนักเขียนเจ้าของรางวัลเอมมี่ Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation, King of the Hill) ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตสุดล้ำที่โทรศัพท์โฮโลแกรม ยานพาหนะไร้คนขับ ความช่วยเหลือจาก AI และเครื่องพิมพ์อาหารสามมิติกลายเป็นเรื่องปกติ และการตายไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนนึกถึงอีกต่อไป เพราะคุณสามารถถูก “อัปโหลด” ไปสู่ชีวิตหลังความตายเสมือนจริง และเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของรีสอร์ทระดับโลกได้ เพียงแค่มีเงินพร้อมจ่ายUpload ซีซั่นที่ 3 นี้กลับมาพร้อมกับเรื่องราวของ Nora กับ Nathan ผู้ซึ่งเพิ่งถูกอัปโหลดเข้าสู่โลกเสมือนหลังความตาย ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังพยายามปรับตัวในความสัมพันธ์ พวกเขาต้องร่วมกันหยุดยั้งแผนการสมรู้ร่วมคิดที่กำลังคุกคามชีวิตผู้คนนับล้าน ในขณะเดียวกัน ตัวตนสำรองของ Nathan ถูกเปิดใช้งานขึ้นที่ Lakeview โรงแรมเสมือนจริงหลังความตาย และ Ingrid จะไม่ปล่อยให้โอกาสครั้งที่สองในความรักของเธอหลุดลอยไปง่ายๆ ส่วนในโลกแห่งความเป็นจริง Aleesha กำลังเริ่มต้นไต่เต้าในหน้าที่การงานที่ Horizen ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโรงแรม Lakeview ด้วยตำแหน่งการจัดการการศึกษา AI และกำลังมีรักครั้งใหม่ ขณะที่ Luke ซึ่งอยู่เพียงลำพังใน Lakeview ก็จำเป็นต้องหาเงินทุนมาจ่ายค่าเข้าพัก ซึ่งทำให้เขาต้องเข้าไปทำงานในเดอะเกรย์โซน