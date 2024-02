19 ก.พ. นี้ แฟนหนังประกวดพร้อมรับแรงกระแทก “ทรูวิชั่นส์” และ “ทรูวิชันส์ นาว” คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดเทปการประกาศผลรางวัล BAFTA ครั้งที่ 77

ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว เอาใจคอหนังสายประกวด คว้าเอาเทปการประกาศผลรางวัล บริติช อะคาเดมี่ ฟิล์ม อวอร์ดส์ หรือ BAFTA ครั้งที่ 77 มาออกอากาศให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ชมต่อจากประเทศอังกฤษทันทีแบบไม่ต้องรอลุ้น ตั้งแต่การเดินพรมแดงไปจนถึงการประกาศผลรางวัลความพิเศษที่นอกเหนือจากการประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขาแล้ว บาฟตา ยังเตรียมรางวัลสำหรับมอบให้แก่ดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการ (EE Rising Star Award) ที่แสดงศักยภาพการแสดงให้ทุกคนได้ทึ่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้ ได้แก่ ฟีบี้ ดีเนวอร์ (Phoebe Dynevor) จากภาพยนตร์เรื่อง Fair Play, อาโย เอเดบิรี (Ayo Edebiri) นักแสดงสาวคนเก่งจากซีรีส์ฮิต The Bear, เจค็อบ เอลอร์ดี (Jacob Elordi) จากภาพยนตร์สุดฉาว Saltburn, ไมอา แม็คเคนนา-บรูซ จากเรื่อง How to Have Sex และ โซฟี ไวลด์ จากภาพยนตร์สยองขวัญ Talk to Meส่วนโชว์บนเวทีของปีนี้ ได้นักร้องสาวสวย โซฟี เอลลิส-เบ็กซ์เตอร์ (Sophie Ellis-Bextor) เจ้าของเพลงป๊อบแดนซ์สุดฮิตเมื่อ 23 ปีที่แล้ว “Murder on the Dancefloor” ที่กลับมาดังเปรี้ยงอีกครั้ง หลังจากตัวเพลงได้ถูกเลือกไปประกอบในฉากสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง Saltburn จนแฟนๆ ต่างเอามาเต้นตามใน TikTok กันอย่างสนุกสนานห้ามพลาด! รับชมภาพบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลบาฟตา ครั้งที่ 77 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป ที่ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง ROCK entertainment (146, 337)ทรูไฮบริด กล่องเดียวจบ ครบความบันเทิง กับแพ็กเกจ Platinum และ Gold พร้อมเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู 1 Gbps สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และกีฬาระดับไฮเอนด์ และชมทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3S9dwk2และ https://ttid.co/xTgv/TVSNOWPREMIUMEXT หรือโทร. 02-700 -8000 กด 3