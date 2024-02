“ลิซ่า” เตรียมเดบิวต์งานแสดง The White Lotus ss.3 ถ่ายทำในไทย

ลิซ่า เตรียมจะเดบิวต์ด้วยชื่อ-นามสกุลจริงคือ “ลลิษา มโนบาล” ในซีรีส์ซีซัน 3 ของ The White Lotus อย่างไรก็ตามในส่วนของบท ลิซ่า ยังถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดThe White Lotus จะเริ่มโปรดักชันที่ เกาะสมุย, ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ ในเดือน ก.พ. ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของซีรีส์ ยังไม่ได้ถูกเปิดเผย พร้อมกันนั้นยังมีกลุ่มแขกรับเชิญกลุ่มใหม่อีกเพียบนับได้ว่า ลิซ่า เดินหน้ารับงานแสดงตามรอยเพื่อนสมาชิกในวงทั้ง จีซู และ เจนนี่ โดย เจนนี่ ก็เคยมีผลงานซีรีส์ระดับอินเตอร์อย่าง The Idol ที่ออกอากาศทาง HBO เมื่อเดือน มิ.ย. 2023 ที่ผ่านมาเช่นกันการถ่ายทำ The White Lotus ซีซัน 3 ครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนการถ่ายทำด้วยThe White Lotus เป็นซีรีส์ฮิตทาง HBO ที่ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี 2021 โดยซีซันแรกถ่ายทำที่ฮาวาย ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลเอมมี่อวอร์ดส์ถึง 20 สาขา และคว้ารางวัลกลับไปได้ถึง 10 รางวัล ส่วนซีซันที่ 2 ออกอากาศไปเมื่อเดือน ธ.ค. 2022 ถ่ายทำที่ ซิซิลี ได้รับการเสนอชื่อเข้าขิงรางวัลเอมมี่ถึง 23 สาขา รวมถึงสาขาซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปี ก่อนจะคว้ารางวัลกลับบ้านได้ทั้งหมด 5 รางวัล