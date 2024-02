สมการรอคอยในรอบ 7 ปี ! CNBLUE Asia Tour - Thailand พร้อมเปิดการแสดง 23 มีนาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ

CNBLUE มีสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง คอนเสิร์ตแต่ละครั้งมีพลังน่าดึงดูดอย่างมหาศาล ทั้งจองยงฮวา (นักร้องนำ) อีจองชิน (มือเบส) และคังมินฮยอก (มือกลอง) ล้วนเป็นโวคอลระดับเทพ และแสดงสดได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถควบคุมดนตรีและการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรียกได้ว่าแสดงสดเป๊ะปังยิ่งกว่าใน CD เลยทีเดียว แฟนคลับทุกคนห้ามพลาดโอกาสที่จะมาสัมผัสความรู้สึกนี้ด้วยตัวเอง

งานนี้ CNBLUE ตั้งใจทำโชว์สุดพิเศษกับเสน่ห์ทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของ CNBLUE ให้แฟนคลับทุกคนได้หายคิดถึง พร้อมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับแฟนคลับชาวเอเชียเป็นพิเศษอีกด้วย เพื่อให้ชาว BOICE ทุกคนที่มารับชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้สัมผัสถึงความจริงใจของพวกเขาโดยได้เตรียมสิทธิประโยชน์มากมายมามอบให้กับชาว BOICE ที่มารับชมคอนเสิร์ต CNBLUENTITY IN BANGKOK ในครั้งนี้อีกด้วย แฟนคลับทุกคนที่ซื้อบัตรจะได้รับ Official Poster และ Photo Card พร้อมลุ้นจับฉลากเป็นผู้โชคดี ได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นศิลปิน ได้รับสิทธิเข้าชมรอบ Sound Check และส่งศิลปินกลับในช่วง Good-bye Sessionเปิดขายบัตรคอนเสิร์ต CNBLUENTITY IN BANGKOK ในวันที่ 11 ก.พ. 2567 เวลา 14.00 น. (เวลาประเทศไทย) (เวลาปักกิ่ง 15.00 น.) แฟนคลับทุกคนอย่าลืมตั้งนาฬิกากันไว้ให้พร้อม! โดยสามารถซื้อบัตรได้ผ่านช่องทาง Thaiticketmajor และ Damai APPในฐานะที่เป็นหนึ่งในวงดนตรีร็อคไม่กี่วงในวงการเพลงเกาหลี CNBLUE เดบิวต์ในปี 2010 และคว้าแชมป์ ในรายการเพลง KBS "Music Bank" หลังจากเดบิวต์ได้เพียง 15 วัน ทำลายสถิติวงน้องใหม่เกาหลีที่คว้าแชมป์ได้เร็วที่สุด และพวกเขายังจัดทัวร์คอนเสิร์ตหลังจากเดบิวต์ได้เพียง 7 เดือน ถือเป็นวงดนตรีร็อควงแรกในประวัติศาสตร์วงการดนตรีเกาหลีที่จัดคอนเสิร์ตแบบ World tour