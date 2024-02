เพื่อน ตาย DFF EP. 7 กับ Love Scenes ฉ่ำ ๆ ครั้งแรกของ "ต้า นันคุน" และ "บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์"

ซีรีส์วายสุดแหวกแนวจากค่าย Be On Cloud เดินทางมาถึง “EP. 7” แล้ว ประเด็นที่หลายคนสงสัยและถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียลจนติดเทรนด์บน X ในทุกสัปดาห์ เริ่มคลายแต่ก็มีปมใหม่เรื่องความสัมพันธ์อันคลุมเครือต่าง ๆ เข้ามาให้ได้ลุ้นกันต่อจากการเดินทางไปพักผ่อนของแก๊งเพื่อน (สนิท) ในบ้านพักตากอากาศกลางหุบเขา สู่การไล่ฆ่ากันอย่างเอาเป็นเอาตายในสถานที่ปิดตายสุดลุ้นระทึก ไร้ซึ่งความช่วยเหลือใดใดจากโลกภายนอก ใน EP. แรก ๆ มาสู่จุดที่ย้อนไปในอดีตเล่าถึงปมที่แก๊งเพื่อนเหล่านี้ร่วมกันปกปิดเอาไว้จนกลายเป็นเหตุบานปลาย…มาถึง EP. นี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครที่สามารถเรียกได้ว่าดีสุดหรือเลวสุดกันเลยจริง ๆ แต่ละตัวละครคือมีความกลมกล่อมเป็นมนุษย์ที่มีมิติให้น่าลุ้นตามในแบบฉบับของ Be On Cloud กับเรื่องราวน่าเศร้าในอดีตที่บีบบังคับให้นนท์ (รับบทโดย บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์) ตกที่นั่งลำบากจนต้องเข้าไปพัวพันกับแก๊งบัญชีม้าที่เพื่อน (เหมือนจะสนิทอย่างตี๋ รับบทโดย เจเจ ปฏิภาณ) มาหลอกให้ไปเปิดบัญชี จนเรื่องแดงกลายเป็นคดีความใหญ่โตที่ตำรวจต้องเข้ามาสืบสวนอย่างจริงจัง ความสนุกมันเริ่มจากตรงนี้นี่แหละ ! และที่สำคัญ EP. นี้ยังเล่าย้อนไปถึงความสัมพันธ์สุดหวานขมของพีและนนท์ (รับบทโดย ต้า นันคุนและบาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์) บอกได้เลยว่า พลิกบทบาทของทั้งคู่จากหนุ่มวัยใสสู่ซีนอารมณ์หลากหลายแถมยังมีฉาก Love Scene เข้มข้น ทำเอาแฟน ๆ เขินบิด ฟินจิกหมอน กรี๊ดกันทั่งสื่อโซเชียล ก่อนจะน้ำตาตกตอนท้าย EP เพราะชีวิตนนท์ยังดราม่าไม่หยุดจากการถูกปล่อยคลิปฉาวโมเมนต์ลับ ๆ กับครูเก่งสุดเซ็กซี่ (รับบทโดยเจเจ ชลัช) จนว่อนเน็ตไม่พอ ยังโดนแฟนหนุ่มอย่างพีไล่ให้ไปตายอีก เราคงต้องมาเอาใจช่วยนนท์กันแล้วแหละว่าเขาจะผ่านเรื่องร้าย ๆ ที่กระหน่ำเข้ามาในชีวิตเขาครั้งนี้ไปได้อย่างไรเพื่อน ตาย DFF กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกสัปดาห์ ตอนนี้เปลี่ยนเวลาออนแอร์จาก 22:30 น. เป็น 23:00 น. ทางช่อง ONE31 และเวอร์ชัน Uncovered บนแอป #IQIYI และเว็บ iQ.com เวลา 00:00 น. ไปติดตามกันได้