กรรมการอึ้ง! "DFF เพื่อนตาย" ซีรีส์วายมาแรงส่งท้ายปี หลอนจิกหมอน ออนอีพีแรกโซเชียลแตก

ทำเอาโลกโซเชียลแตกแตนส่งท้ายปีเลยทีเดียว สำหรับซีรีส์วายรสชาติใหม่แปลกตาแปลกใจซีรีส์ผลงานป้ายแดงจากค่ายผู้ผลิตซีรีส์วายชื่อดัง Be on cloud ผู้ฝากผลงานโดนใจแฟนทั่วโลกมาแล้วอย่าง "KinnPorsche The Series" และ ภาพยนตร์ "แมนสรวง" งานนี้พร้อมเดินหน้าเซอร์ไพรส์วงการวายอีกครั้ง กับซีรีส์วายสยองขวัญ หลอนจิกหมอนขาด "เพื่อนตาย" DFF (Dead Friend Forever) เรื่องราวสตอรี่ของหนุ่มหล่อกลุ่มใหญ่ ที่รวมตัวกันไปบ้านพักตากอากาศกลางหุบเขา เพื่อเลี้ยงส่งเพื่อนในกลุ่มที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งหมดต้องเผชิญกับเรื่องราวลุ้นระทึกและปมปริศนาที่เกิดขึ้น ทุกคนตัดขาดจากโลกภายนอก ตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งอีพี ตามแบบฉบับความแปลกแหวกแนวของค่าย Be on cloud ที่คนดูไม่สามารถคาดเดาได้ มู้ดแอนด์โทน ภาพและเสียง ได้รับความชื่นชมโซเชียลกรรมการอึ้ง! แห่อวยยศ ติดแฮชแท็กได้รับความนิยมในทั้งไทยและต่างประเทศผ่าน X Twitter เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์มากมาย ณ จุดนี้ยังได้พบกับทีมนักแสดงเลือดใหม่ไฟแรงเคมีฟิสิกส์ชีวะลงตัวฉ่ำๆอย่าง "ต้า นันคุน, คอปเปอร์ ภูริวัจน์,เจเจ ปฏิภาณ,ฟูไอซ์ ธนวัตร,มีโอ เอเธนส์,บั๊ม ภวัต ,เจ็ท เจษฎากร,อัส นิติธร,บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์" และ "เจเจ ชลัช" ดีย์ต่อใจสายวายสุดๆ ได้ผู้กำกับตัวบรรพบุรุษสายวายในตำนานรักแห่งสยาม "มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล" ร่วมด้วย "ฉันทนา ทิพย์ประชาติ" ตีความรสชาติใหม่ของซีรีส์วายแบบไม่จำเจ เพียงออกอากาศเพียงอีพีแรก ก็ตกฯเหล่าเอฟซีสายวายสายจิ้น ตื่นตาตื่นใจไปกับซีรีส์วายรูปแบบใหม่ไปได้เพียบ