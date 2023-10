พาณิชย์ - DITP ขน 8 ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมงาน AFM 2023 คาดสร้างรายได้กว่า 500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า“กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมนำ 8 บริษัทผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าภายในงาน American Film Market 2023 (AFM) ณ เมืองซานตาโมนิก้า นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการซื้อขาย การลงทุน การร่วมผลิตระหว่างประเทศ รวมถึงการรับจ้างผลิตและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เนื่องจากกรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับประเทศได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลที่กำหนดให้ภาพยนตร์เป็น 1 ใน 11 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยบนเวทีโลก”“ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจบันเทิงของโลก เป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์อย่างมากซึ่งงาน American Film Market หรือ AFM เป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ภายในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การออกคูหาของบริษัทจัดจำหน่าย รับจ้างผลิตผลงาน หรือหาผู้ร่วมลงทุน (Sales & Product Companies) การจัดฉายภาพยนตร์ (Screening & Presentation) การออกคูหาของประเทศต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ (Location Expo) การเสวนา (The AFM Session) ตลอดจนการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (A Global Community) นอกจากนี้ ภายในงานจะมีผู้สร้าง ผู้ซื้อ รวมไปถึงนักลงทุนที่มีประสบการณ์และเป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งของผู้ประกอบการไทยที่จะได้พบเจอกับผู้ซื้อและนักลงทุนที่หลากหลาย มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินและโอกาสทางเศรษฐกิจต่อไป”สำหรับ 8 บริษัทผู้ประกอบการไทยที่จะได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานที่เป็นจุดแข็งและจุดขายของแต่ละบริษัทบนเวทีการค้าโลกครั้งสำคัญนี้ ได้แก่ บริษัท เบนีโทน ฟิล์มส์ จำกัด ผู้ให้บริการกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด กับผลงานภาพยนตร์แนว Coming of Age เรื่องใหม่ล่าสุด เพื่อน(ไม่)สนิทNOT FRIENDS ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติให้เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่ 69 สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด กับผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยม ก้านกล้วย พร้อมให้บริการด้วยทีมงานด้าน Animation & VFX สร้างสรรค์ผลงานระดับสากลมาแล้วนับไม่ถ้วน บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด บริษัทชั้นนำด้านการจัดจำหน่ายภาพยนตร์คุณภาพ เตรียมนำภาพยนตร์สุดระทึกขวัญเรื่องธี่หยด และของแขกนำเสนอภายในงาน บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จํากัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่อง 4KINGS (2564) มาพร้อมกับภาพยนตร์แนวไซไฟ Taklee Genesis ผลงานผู้กำกับ มะเดี่ยว ชูเกียรติ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน กับผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากมายไม่ว่าจะเป็น องค์บากต้มยำกุ้ง ที่เรียกได้ว่าสร้างมวยไทยให้เป็นปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์สะท้านโลก นำเสนอ 2 ผลงานใหม่ เรื่อง 14 Again และเรื่องสัปเหร่อ ที่สร้างปรากฏการณ์หนังไทยทำรายได้สูงสุดในรอบ 10 ปี บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด เตรียมนำเสนอภาพยนตร์ที่ได้ Co-Production กับจีนเรื่องแรกของไทย นำแสดงโดย ชานน สันตินธรกุล (นนกุล) และ เซิ่งอี้หลุน - ปีเตอร์ (Sheng Yi Lun - Peter) นักแสดงจีนที่มีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่อง Start It Up และบริษัท ทองคำ ฟิล์มส์ จำกัด เตรียมนำเสนอ 3 ผลงานเด่นเรื่อง Kitty The Killer เรื่อง We Are Here และเรื่อง Forever Again