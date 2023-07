เรื่องย่อซีรีส์จีน “ห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ | Lost You Forever” ภาค 1 [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Lost You Foreverชื่อเรื่องจีน : 长相思 第一季 | Jang Xiang Si Di Yi Jiชื่อเรื่องไทย : ห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์แนวซีรีส์ : กำลังภายใน, โรแมนติก, ดราม่า, แฟนตาซีผู้กำกับ : ฉินเจิน (Qin Zhen) ผลงานกำกับซีรีส์ “ฉากรักวัยฝัน | Love Scenery” (2021), “ชายากํามะลอ | Fake princess” (2020) กับ หยางฮวน (Yang Huan) ผลงานกำกับซีรีส์ -ผู้เขียนบท : -ผู้กำกับศิลป์ : เจิ้นเฉิน (Zhen Chen)ดัดแปลงจากหนังสือเล่มที่ 3 จากนวนิยายชุด : The Book of Mountain and Sea (山经海纪)ผู้ประพันธ์ : ถงฮวา (Tong Hua)จำนวนตอนออกอากาศ : 39 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ) ตอนแรก 51 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 24 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2023รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป WeTV และ เว็บไซต์ wetv.vip | VIP : รับชมวันแรก 4 ตอน จากนั้น ทุก วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 17:00 น. จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชม วันแรก 2 ตอน จากนั้น ทุกวัน จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 17:00 น. จะอัปเดตวันละ 1 ตอน• หยางจื่อ รับบทเป็น เสี่ยวเยา และ เหวินเสี่ยวลิ่ว• จางหว่านอี้ รับบทเป็น องค์ชาย ชางเสวียน• เติ้งเหวย รับบทเป็น ถูซานจิ่ง• หวังหงอี้ รับบทเป็น ชื่อสุ่ยเฟิงหลง• ถานเจี้ยนซื่อ รับบทเป็น เซียงหลิ่ว และ ฝางเฟิงเป่ย• ไต้ลู่หวา รับบทเป็น อาเหนียน และ เกาซินอี้ร่วมด้วยเฮ่าฉางหรง รับบทเป็น กษัตริย์ซีเหยียนหวงคานคาน รับบทเป็น ฝางเฟิงเกาเซวียนหมิง รับบทเป็น ช่วนจื่อ- รับบทเป็น หมาจื่อเฉินจวง รับบทเป็น เหล่ามู่ผูเถา รับบทเป็น ซางเถียนเอ๋อร์300 ปี ผ่านไป ไม่เพียงแต่สูญเสียฐานะราชนิกูลแล้ว ยังเสียรูปลักษณ์อันงดงามไปด้วย นางเปลี่ยนชื่อแซ่เป็นชายนามว่า เหวินเสี่ยวลิ่ว (รับบทโดย หยางจื่อ) เป็นซินแสผู้ไร้ที่อยู่ จนได้มาปักหลักลงฐานอาศัยอยู่ที่ตำบลชิงสุ่ย และเปิดโรงหมอหอหุยชุน รักษาผู้ป่วยไข้ทั้งคนและปีศาจ กับ เหล่ามู่ (รับบทโดย เฉินจวง) ช่วนจื่อ (รับบทโดย เกาเซวียนหมิง)และ หมาจื่อ (รับบทโดย )ระหว่างนั้น ชางเสวียน องค์ชายแห่งซีเหยียน ลูกผู้พี่ของเสี่ยวเยา ที่เติบโตมาด้วยกันตอนเป็นเด็ก ก็ได้ออกติดตามหาเสี่ยวเยาไปทั่วพิภพทั้งสามแคว้น ต้าฮวาง เฮ่าหลิง และ ซีเหยียน แต่ก็ไม่เจอ จนได้มาถึงตำบลชิงสุ่ย และได้มาพบกับเสี่ยวเยาเข้าโดยบังเอิญ แต่ทั้งคู่กลับจำกันไม่ได้ เพราะต่างเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวซางเสวียน ได้เช่าร้านค้าที่ตำบลชิงสุ่ย ปรับแต่งเป็นบ้านพัก และเปิดร้านจำหน่ายสุรา แท้จริงก็เพื่อหลบหลีกจากการตามล่าจากท่านอาในศึกชิงบัลลังก์ของแคว้นซีเหยียน โดยมี องค์หญิงรองเฮ่าหลิง (รับบทโดย) แห่งแคว้นเฉินหรง ติดตามมาอยู่ด้วย และหวังว่าจะได้ข่าวคราวของเสี่ยวเยา นอกจากนี้ยังให้ บ่าวรับใช้คนสนิท ไปคอยสืบข่าวจากผู้เฒ่าศิลาวิญญาณแห่งชิงสุ่ยอีกทางจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง เหวินเสี่ยวลิ่ว บังเอิญได้ช่วยเหลือขอทานหนุ่ม ซึ่งร่างกายถูกทรมานได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งแท้จริงเขาคือ ถูซานจิ่ง (รับบทโดย เติ้งเหวย) คุณชายเผ่าเทพจากชิงชิว จนก่อเกิดเป็นความรักลึกซึ้งขึ้นในใจหลังจากชะตาชีวิตพลิกผันหลายตลบ ผ่านพบเจออุปสรรคนานัปมากมาย ในที่สุดแล้วเสี่ยวเยาก็ได้ฐานะองค์หญิงกลับคืนมา เพื่อที่จะรวมแผ่นดิน ชางเสวียน ยอมตัดใจจากความรักส่วนตัวที่เหนียวแน่นต่อเสี่ยวเยา เพื่อขึ้นครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ซีเหยียนองค์ใหม่ เสี่ยวเยายังคงคอยช่วยเหลือการรวมแผ่นดินของชางเสวียนจนสำเร็จ แล้วเร้นกายหายไปจากยุทธภพ พร้อมกับ ถูซานจิ่งชางเสวียน ตั้งใจดูแลและปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข เพราะตระหนักดีว่า ขอเพียงแค่บ้านเมืองสงบสุข เสี่ยวเยา ซึ่งอยู่ในทุกห้วงคำนึงในใจของเขา ก็จะมีความสุขไปด้วย ตามสัจจะวาจาที่เคยสาบานไว้ว่า ชีวิตนี้ ชาติภพนี้ สองคนจะเชื่อมั่นในกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกันตลอดไปติดตามรับชมซีรีส์เสี่ยงต่อการตับพัง “ห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ | Lost You Forever” ภาค 1 ได้ที่เดียว บนแอป WeTV และ เว็บไซต์ wetv.vip เริ่ม 24 กรกฎาคม เป็นต้นไปเรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบ : WeTV Official, weibo.com