ทำถึงมาก! “โฟร์วันวันฯ” ประเดิมปีใหม่ด้วย 4 สาว “KISS OF LIFE” เตรียมไปเครซี่กันได้ใน “KISS OF LIFE ‘DEAR KISSY’ 1st Fan Meeting in Bangkok” 17 มี.ค.นี้

#KISSOFLIFE_DEARKISSY_BKK

คนมันจะเกิด ยาคุมกำเนิดก็เอาไม่อยู่! ถึงเวลาของพวกเธอแล้วจริงๆ สี่สาวเกิร์ลกรุ๊ปเคป็อปวงซึ่งต้นสังกัดเกาหลีมุ่งเป้าบุกตลาดโกลบอล จึงได้รวมเอาสมาชิกที่เต็มไปด้วยสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะตัว 4 คนคือและจากเกาหลีใต้ เรียกว่าสวยเด็ดเผ็ดแซ่บแถมสกิลร้องเต้นยังเป็นเลิศ ฝีมือแต่งเพลงก็ไม่ใช่เล่นๆ ตั้งแต่เดบิวต์ในปีที่ผ่านมา (5 กรกฎาคม 2023) พวกเธอก็เดินหน้าปล่อยผลงานต่อเนื่องแบบไม่พัก-ไม่แผ่ว-ไม่อ่อม ไล่มาตั้งแต่ 4 เพลง Solo ของเมมเบอร์แต่ละคน, เพลง 'Shhh', 'Bad News', 'Nobody Knows' จนเป็นที่จับตามองว่าพวกเธอคืออนาคตตัวมัมตัวท็อปของแทร่ ด้วยความร้อนแรงดังกล่าวทำให้ปีรุกกี้ของสาวๆ “จูบชีวิต” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก 11 งานประกาศรางวัลชั้นนำ และโกยมาแล้วถึง 7 รางวัลด้วยกันโดยในปี 2024 นี้ “คิสออฟไลฟ์” (KISS OF LIFE) มีแพลนที่จะออกเดินทางไปพบกับ คิสซี่ (KISSY ชื่อแฟนคลับของพวกเธอ) ในต่างประเทศ ทั้งรูปแบบกิจกรรมแฟนมีตติ้ง และโชว์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกต่างๆ ที่เริ่มทยอยประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือการคัมแบ็กของวงด้วยผลงานเพลงใหม่ ซึ่งจะมีให้ได้ติดตามกันในปีนี้อย่างแน่นอน มารอติดตามกันว่าการเติบโตของพวกเธอจากประสบการณ์หลังเดบิวต์ 1 ปีแรกจะทำให้ 4 สาว KISS OF LIFE ร้อนแรงขึ้นขนาดไหนแซ่บสุดในรุ่นขนาดนี้ ก็มงลงพอดีกับวาระคิกออฟปี 2024 ของอีเวนต์แรกจากผู้จัดไทยหัวแถวที่ทำถึงมาตลอด 13 ปีเต็มอย่างคอนเฟิร์มเรียบร้อยโรงเรียนว่าพบกันแน่นอนวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 17:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5.5 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ*** เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ https://www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,900 / 3,900 / 4,900 / 5,900 บาท *** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent เฟซบุ๊ก www.facebook.com/fouroneoneent เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) https://x.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกด SUBSCRIBE ช่อง YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ ตลอดปี