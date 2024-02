สื่อจีนตีข่าวเจอ “เลย์ EXO - จ้าวลู่ซือ” ออกมาจากโรงแรม ปล่อยข่าวลือหรือกำลังออกเดตกัน?

ตามรายงานระบุว่า ปาปารัสซีของจีนตาดีแอบไปเห็นรถของ เลย์ และ จ้าวลู่ซือ จอดอยู่ที่โรงแรม ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินออกจากโรงแรมห่างกัน 10 นาที จึงตีข่าวว่าทั้งคู่อาจกำลังออกเดตกันอยู่อย่างไรก็ตามต้นสังกัดของ เลย์ ได้รีบออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยระบุว่า “ข่าวที่คิดว่ากำลังเดตกันเป็นแค่ข่าวลือ ตอนนี้ เลย์ กำลังโฟกัสที่การทำงาน และเขาไม่มีแผนจะออกเดตกับใครในตอนนี้“อย่างไรก็ตามแม้จะออกมาโต้ข่าวแล้ว แต่ข่าวเดตระหว่าง เลย์ และ จ้าวลู่ซือ ก็ขึ้นเป็นเทรนด์ฮิตติดเทรนด์ค้นหาอันดับต้นๆของ Weibo โซเชียลมีเดียจีน เนื่องจากทั้งคู่ไม่เคยโคจรมาเจอกันและยังไม่มีผลงานใดๆร่วมกัน จึงเป็นที่น่าสงสัยที่ถูกพบในสถานที่เดียวกันเลย์ เดบิวต์กับวงบอยแบนด์เกาหลี EXO มาตั้งแต่ปี 2012 ก่อนจะออกจากค่าย SM Entertainment ในปี 2022 อย่างไรก็ตามเขายังคงเป็นหนึ่งในสมาขิกวง EXO แม้จะแยกย้ายกันไปแล้ว ทางด้าน จ้าวลู่ซือ เดบิวต์สู่วงการบันเทิงในปี 2016 โดยรับบทที่โดดเด่นจนเป็นที่จับตาและดาวรุ่งของวงดาร และตอนนี่กำลังขึ้นเป็นนักแสดงตัวท็อปของวงการบันเทิงแดนมังกร โดยมีผลงานในซีรีส์ชื่อดังมากมายทั้ง 'Who Rules the World', 'The Long Ballad', และ 'Love Like the Galaxy'.