น่ารักเกินห้ามใจ! “จ้าวลู่ซือ” โชว์สกิลพูดไทยอ้อนแฟนๆ ลั่นอยากกินทุเรียนไซส์เล็ก

หลังเมื่อวานนี้ (26 ก.ย.(Zhao Lusi) นางเอกดังจากแดนมังกร ได้บินลัดฟ้ามาเมืองไทย ก็ทำเอาแฟนคลับว้าวุ่นกันยกใหญ่ กับความสวย ความน่ารัก จนพาให้แฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์ข้ามคืน ล่าสุดวันนี้ (27 ก.ย.) เจ้าตัวก็ได้มาปรากฏเพื่อคว้าหัวใจแฟนๆ เพิ่มอีก ในงานอีเวนต์ “WeTV Always More 2024” ในฐานะ Global Brand Ambassador ของ WeTV ที่ ยูเนียนฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ชั้น 6 ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ด้วยความสดใสและเป็นกันเอง พร้อมโชว์สกิลพูดไทยแบบชัดมากอยากกินทุเรียนไซส์เล็ก“เคยกินทุเรียนไทยแล้ว แต่มารอบนี้ยังไม่มีเวลาจะไปกินทุเรียน แต่รอบนี้ถ้าเป็นไปได้ อยากกินทุเรียนไซส์เล็ก ๆ เพราะไซส์ใหญ่เคยกินไปแล้ว อาหารไทยชอบกินวุ้นมะพร้าว ที่เป็นแบบเยลลี่ๆ”ปีหน้ามีซีรีส์พีเรียด หวังว่าแฟนๆ ชาวไทยจะให้การสนับสนุน“มีซีรีส์จีนเรื่อง The last Immortal ที่จะมีความพีเรียด ความโบราณ ใช้กำลังภายใน หวังว่าแฟนคลับต่างประเทศรวมถึงไทย จะให้การสนับสนุน และติดตามผลงานกันด้วยนะคะ ถ้าให้เลือกว่าชื่นชอบผลงานไหนเป็นพิเศษของตัวเอง มีหลายเรื่องเลยค่ะ เลือกไม่ได้เลยว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุด เพราะว่าชอบบทบาททุกบทบาทที่ตัวเองได้รับ”อยากกลับมาเที่ยวช่วงสงกรานต์“ชอบเทศกาลไทยเยอะมาก แล้วก็ยังมีอีกหลายเทศกาลที่อยากจะลอง แต่มาไม่ทัน อย่างปีที่แล้วมาทันก็ช่วงสงกรานต์ ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาอีก มาเที่ยวเทศกาลของไทยให้ได้มากที่สุด”ซึ้งแฟนคลับชาวไทยให้การต้อนรับเยอะมาก หลังจากนี้จะมาบ่อยๆ“รอบนี้ที่มาไทย รู้สึกดีใจมาก ๆ เพราะมีแฟนคลับชาวไทยมารอต้อนรับเยอะมาก ๆ แล้วก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอแฟน ๆ แล้วก็ตอนที่มาก็มีฟรีวีซ่าแล้ว เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วต่อการเดินทาง หลังจากนี้คงจะได้มาบ่อย ๆ ค่ะ”ส่วนสิ่งที่อยากบอกแฟนชาวไทยให้ได้ยินกัน “จ้าวลู่ซือ” ได้เตรียมคำพูดเป็นภาษาไทยมาอย่างจัดเต็มว่า“สวัสดีค่ะ ฉันคือจ้าวลู่ซือ ขอบคุณทุกคนที่เชิญฉันมากรุงเทพฯ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานนี้ ยินดีที่ได้พบกัน ขอบคุณนะคะ และขอบคุณแฟนคลับชาวไทยที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนฉันตลอดเวลา รักทุก ๆ คนนะคะ”