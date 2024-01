"ทอม ฮอลแลนเดอร์" ตกใจเงินเข้าบัญชีหลักล้าน ที่แท้เอเยนซีโอนผิดนิดว่าเป็น "ทอม ฮอลแลนด์"

ทอม ฮอลแลนเดอร์ นักแสดงชาวอังกฤษโด่งดังจากการแสดงในภาพยนตร์ “Pride & Prejudice”, “Pirates of the Caribbean”, “The White Lotus” และ “The Night Manager” ซึ่งเรื่องหลังทำให้เขาได้รับรางวัล BAFTA Awardแต่หลายคนอาจจะสับสนเขากับ ทอม ฮอลแลนด์ นักแสดงหนุ่มซูเปอร์สตาร์ที่มีชื่อคล้าย ๆ กันทอม ฮอลแลนเดอร์ เล่าเรื่องนี้ในรายการ “Late Night With Seth Meyers” ที่เขาไปเป็นแขกรับเชิญ ว่าครั้งหนึ่งเอเจนซี่เคยสับสนชื่อ ทอม ฮอลแลนด์ และ ทอม ฮอลแลนเดอร์ จนส่งเงินระดับหลักล้านมาให้เขา“คนในแผนกบัญชีของเอเจนซี่ของผมสับสน เราอยู่กับเอเยนต์คนเดียวกันในช่วงสั้นๆ และมันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย” ฮอลแลนเดอร์ เล่า “ตอนนั้นผมกำลังไปหาเพื่อนที่กำลังแสดงละครในอังกฤษ นั่งรอเช็คจากงานแสดงซีรีส์ BBC ค่าตัว 30,000 ดอลลาร์ … จนในที่สุดเงินก็เข้า ผมเช็คอีเมล และได้รับอีเมลจากเอเจนซี่แจ้งว่า 'สลิปการชำระเงินสำหรับโบนัสบ็อกซ์ออฟฟิศครั้งแรกสำหรับ 'The Avengers'”ฮอลแลนเดอร์ บอกว่าเขาพูดกับตัวเองในตอนนั้นว่า "เราไม่ได้แสดง 'The Avengers นี่หว่า'" และเมื่อเปิดอีเมล์ก็พบว่าเงินก้อนดังกล่าวควรจะเป็นของ ทอม ฮอลแลนด์“มันเป็นจำนวนเงินที่น่าอัศจรรย์” ฮอลแลนเดอร์กล่าว “มันไม่ใช่ค่าตัว แต่เป็นโบนัสบ็อกซ์ออฟฟิศครั้งแรกของเขา ไม่ใช่โบนัสบ็อกซ์ออฟฟิศทั้งหมดด้วยซ้ำ แต่เป็นโบนัสก้อนแรก และมันเป็นเงินมากกว่าที่ผมเคยเห็นมาทั้งชีวิต มันเป็นเงินเจ็ดหลัก”ทอม ฮอลแลนเดอร์ วัย 56 ปี มีผลงานในหนังฮิตหลาย ๆ เรื่อง รวมถึง Mission: Impossible – Rogue Nation และเคยรับบทลอร์ด คัทเลอร์ เบ็คเก็ตต์ในแฟรนไชส์ Pirates of the Caribbean ขณะที่บทบาทใน Bird Box ก็โด่งดังเป็นมีมไปทั่วเน็ตโดยผลงานล่าสุดของ ทอม ฮอลแลนเดอร์ คือการรับบทเป็นนักเขียนชื่อดัง ทรูแมน คาโพเต้ ในซีรีส์ “Feud: Capote vs. The Swans” ของ ไรอัน เมอร์ฟี