"ทอม ครูซ" ย้ายค่าย!! เซ็นสัญญารีเทิร์นซบ Warner Bros. พร้อมพัฒนาโปรเจ็คแฟรนไชส์ใหม่

Warner Bros. Discovery ออกแถลงการณ์ยืนยันความร่วมมือเมื่อวันอังคารที่ 10 ม.ค. ว่า ทอม ครูซ กับ และ Warner Bros. Motion Picture Group ขอประกาศ "ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์" ครั้งใหม่ เพื่อผลิตและพัฒนาโปรเจ็คภาพยนตร์ชุดใหม่สำหรับสตูดิโอแห่งนี้ และภาพยนตร์แฟรนไชส์สำหรับสตูดิโอทอม ครูซ ที่ปัจจุบันอายุ 61 ปี เริ่มต้นอาชีพด้วยหนังของ Warner Bros. อย่าง The Outsiders และ Risky Business ซึ่งในข้อตกลงล่าสุดบริษัทโปรดักชั่นของเขาจะมีสำนักงานอยู่ที่ Warner Bros. Discovery ในเบอร์แบงก์ด้วย“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ ทอม ซึ่งเป็นตำนานอย่างแท้จริงในวงการภาพยนตร์” ผู้บริหารของ Warner Bros. Discovery พูดในแถลงการณ์ “'เรากำลังทำภารกิจในการนำ Warner Bros. กลับมา เรามีทรัพยากรที่ดีที่สุด การเล่าเรื่อง, ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ และความสามารถในเชิงธุรกิจ และเราจำเป็นต้องนำ ทอม ครูซ กลับมาที่ Warner Bros.!' ""วันนี้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริง และเราเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายไปอีกก้าวหนึ่งแล้ว เราตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับทอมกลับมาที่ Warner Bros. และหวังว่าจะได้นำความสามารถของเขา ให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งบนหน้าจอในปีต่อๆ ไป”ขณะที่ ทอม ครูซ ก็กล่าวว่า “ผมมีความเคารพและชื่นชมอย่างมากต่อ ผู้บริหาร และทีมงานทั้งหมดของ Warner Bros. Discovery และความมุ่งมั่นต่อภาพยนตร์ แฟนภาพยนตร์ และประสบการณ์ ของพวกเขา ... ผมตั้งตารอที่จะสร้างภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมด้วยกัน!"ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ทอม ครูซ ประสบความสำเร็จในการทำงานที่ Paramount ทั้งจากหนัง Top Gun: Maverick และหนังชุด Jack Reacher และหนังชุด Mission: Impossible ซึ่งแน่นอนว่าเขายังมีภารกิจในการถ่ายทำ และโปรโมต Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 2 ให้กับ Paramount ต่อไปโดยครั้งสุดท้ายที่ ทอม ครูซ แสดงในภาพยนตร์ภายใต้สังกัด Warner Bros. Picture ก็คือ Edge of Tomorrow หนังไซไฟระทึกขวัญปี 2014 หลังเคยทำงานให้กับสตูดิโอแห่งนี้มาแล้วหลายเรื่อง อาทิ Rock of Ages, The Last Samurai, Magnolia, Interview with the Vampire และ Eyes Wide Shutแน่นอนว่าระหว่างนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสไปร่วมงานกับสตูดิโอแห่งอื่นด้วย เหมือนช่วงที่ทำงานกับ Paramount ก็ยังมีโปรเจ็คอย่าง The Mummy และ Oblivion กับทาง Universal Pictures