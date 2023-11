Scoop พิเศษ : คุยกันหลังดู! “Loki” ซีซั่น 2 ตอนจบที่จะนำ “โลกิ” ไปสู่บทบาทใหม่ในจักรวาล MCU

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

แฟน MCU ที่ได้ดูซีรีส์ Loki ซีซั่น 2 จบแล้วก็คงจะนอนหลับสนิทสักที เพราะเรื่องราวของเทพแห่งการหลอกลวงได้คอมพลีทไปอย่างสวยงาม แต่เชื่อว่าหลายคนยังมีคำถามคาใจ เพราะเรื่องราวตลอดซีซั่นทำให้เราได้เห็นพัฒนาการของโลกิ ไหนจะพลังเทพอันน่าทึ่งซึ่งจะปล่อยทิ้งไว้ก็เสียดายแย่ว่าแต่การที่โลกิตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมัลติเวร์สจะทำให้บทบาทของเขาใน MCU หายไปหรือไม่? แล้วจะเกิดอะไรกับตัวละครอื่นรวมถึง ‘He Who Remains’ ใครไม่อยากโดนสปอยล์ก็อย่าเพิ่งอ่านบทความนี้ แต่ถ้าอยากรู้ตอนจบก่อนดู...ก็อ่านเฉลยก่อนได้เลย!หากยังจำเทพแห่งการหลอกลวงในตำนานนอร์สอย่าง ‘โลกิ’ (รับบทโดย ทอม ฮิดเดิลสตัน) ที่เคยเป็นวายร้ายสุดป่วนในหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ The Avengers (2012) โดนฮัลค์ (รับบทโดย มาร์ค รัฟฟาโร) จับฟาดไม่ยั้ง แล้วยังสบประมาทด้วยว่า “โลกิก็เป็นแค่เทพกระจอก ๆ เท่านั้นล่ะ” ใครจะไปคิดว่า สิบปีผ่านไปวายร้ายที่รักจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เขาไม่ใช่เทพกระจอกที่กลิ้งกลอกไปวัน ๆ แต่ที่จริงโลกิเป็นถึง Heroic Exit คนสำคัญที่เขียนตำนานบทใหม่ในระดับมัลติเวิร์สนับตั้งแต่โลกิมีซีรีส์เป็นของตัวเองใน ‘Loki ซีซั่น 1’ ที่ออนแอร์ทาง Disney+ เมื่อปี 2021 วายร้ายที่รักของผู้ชมทั่วโลกได้กลายเป็นความหวังครั้งใหม่ ในช่วงเวลาที่จักรวาล MCU ดูเหมือนจะเสื่อมมนต์ขลังลงทุกที ภาระในการกอบกู้จักรวาลจึงตกเป็นของเดอะแบกอย่าง ‘Loki ซีซั่น 2’ ที่เปิดให้สตรีมมิ่งในเวลาเดียวกับการเข้าฉายของหนัง ‘The Marvels’ ซึ่งดูเหมือนหมากเกมนี้มาร์เวลจะพลิกสถานการณ์ได้ดี เพราะทั้งซีรีส์โลกิและหนังต่างก็ได้รับเสียงชื่นชมไปในทางบวกเหนือความคาดหมายในส่วนของซีรีส์ก็มี easter eggs ให้เราตามเก็บกันไม่หวาดไม่ไหว ทั้งตำนานงูกินหาง ‘โอโรโบรอส’ ที่สื่อถึงการที่เรื่องราวทั้งหมดจะวนลูปกลับมายังจุดเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า ความเชื่อมโยงระหว่าง ‘วิกเตอร์ ไทม์ลี่’ (หนึ่งในตัวแปรของ He Who Remains) กับ ‘โอบี’ (อัจฉริยะผู้เขียนคู่มือให้ TVA) ความลับของ Miss Minute ตัวร้าย จนถึงชื่อตอนแรกของ Loki ซีซั่น 1 และตอน 6 ของซีซั่น 2 ที่ใช้ชื่อเดียวกันว่า “Glory Purpose” จนถึงคลายข้อสงสัยที่หลายคนเดาว่า โลกิจะกลายเป็น “He Who Remains” (ชายผู้คงอยู่) แทนแคง ผู้พิชิต (รับบทโดย โจนาธาน เมเจอร์ส) หรือไม่?บทสรุปใน Loki ซีซัน 2 ได้เฉลยตอนจบที่ดูเหมือนจะคอมพลีทเรื่องราวของเทพเจ้าองค์นี้เป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะฉากฟินาเล่ที่ชวนให้นึกถึงบทสนทนาระหว่างโลกิกับ ‘มอร์เบียส’ (รับบทโดย โอเวน วิลสัน) คู่หูสุดซ่าแห่ง TVA ใน Loki ซีซัน 1 ที่มอร์เบียสเสียดสีว่า “โลกิก็แค่เทพจอมหลอกลวงที่อยากเป็นราชา” และตอนจบของซีซั่น 2 โลกิก็สามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้อย่างสง่างาม ท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชมทั่วโลก และสอดคล้องกับบทสนทนาของเลดี้ซิฟในไทม์ลูป (ซีซั่น 1) ที่บอกกับโลกิว่า “สุดท้ายเจ้าจะต้องอยู่คนเดียวอย่างน่าเวทนา” แต่โลกิก็คงไม่เศร้าเพราะดูจากแววตาในฉากจบก็รู้ว่า เขาทำเพื่อเป้าหมายอันทรงเกียรติจริง ๆเรื่องราวในซีซั่น 2 ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ซิลวี (รับบทโดย โซเฟีย ดิ มาร์ติโน) สังหารแคง ผู้พิชิต ในตอนจบของซีซั่น 1 ส่งผลให้เกิดการแตกแขนงของสาขาเวลา จนเครื่องทอเวลาต้องทำงานหนักและใกล้ระเบิดเต็มที เดือดร้อนถึงโลกิ มอร์เบียส เคซีย์ โอบี และ B-15 ต้องมาร่วมกันคิดหาวิธีขยายเครื่องทอเวลากันให้วุ่นวาย เพราะหากปล่อยให้เครื่องทอระเบิดก็เท่ากับทุกชีวิตในทุกเส้นไทม์ไลน์ต้องตายกันหมดความสนุกของซีซั่น 2 จึงให้ความรู้สึกเหมือนเราได้มีส่วนร่วมในการเดินทางข้ามเวลาผ่านอาการเวลาไถลของโลกิ ที่ตอนแรกโลกิออกอาการหัวร้อนอย่างมาก เพราะมันพาเขากระโดดไปยังช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างไร้ระเบียบ ไหนจะต้องเดินทางไปยังเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เพื่อตามล่าวิคเตอร์ ไทม์ลี่ แต่แล้วเมื่อโลกิสามารถควบคุมอาการเวลาไถลและเดินทางข้ามเวลาได้อย่างอิสระ แถมยังเรียนรู้ทักษะเดียวกับแคงได้อย่างรวดเร็ว มันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่เห็นโลกิเทพขึ้นเรื่อย ๆ เขาเป็นเทพที่ฉลาด กล้าหาญ คุมอารมณ์ได้ดี มีเมตตา อ่อนโยน และรักพวกพ้อง เรียกว่า ยิ่งดูก็ยิ่งรักตัวละครนี้มากขึ้นทุกทีด้วยทักษะแบบเดียวกับแคง ผู้พิชิต หลายคนจึงคาดเดากันไปว่า ต่อให้ในอนาคต MCU จะไม่มีตัวละครแคง เพราะไม่รู้ว่าคดีของโจนาธาน เมเจอร์สจะจบลงเช่นไร มัลติเวิร์สและ TVA ก็ยังมีโลกิที่คอยรักษาต้นไม้แห่งจักรวาล (The Multiverse Tree) โดยแฟนคลับของมาร์เวลยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าต้นไม้แห่งจักรวาล มีความคล้ายกับต้นอิกดราซิล (Yggdrasil) มหาพฤกษาที่เป็นแกนกลางของจักรวาลทั้ง 9 ในตำนานเทพนอร์ส รวมถึงตัวละครที่มีชีวิตในโลกแห่งความจริงก็ถูกนำมาเชื่อมโยงกับตัวละครในซีรีส์ได้อย่างเนียนสนิท ชนิดที่เราต้องไปค้นคว้าประวัติศาสตร์ต่อเลยเชียวล่ะภายหลังการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของโลกิ พวกพ้องของเขายังคงเสียดายกับการตัดสินใจครั้งนี้ แต่ก็ยกย่องชื่นชมโลกิในเวลาเดียวกัน ซีรีส์ยังเผยให้เห็นมิชชั่นต่อไปของ TVA หลังเปลี่ยนแปลงบุคคลสำคัญจากชายผู้คงอยู่สู่โลกิ จนถึงการเขียนคู่มือ TVA ฉบับใหม่ในปกสีเหลืองสด โดยบทสนทนาของ B-15 และมอร์เบียสในตอนจบจะเห็นว่า TVA ส่งฮันเตอร์ไปตามล่าตัวแปรของชายผู้คงอยู่ เว้นแต่ใน Earth-616 ที่น่าจะเชื่อมโยงกับ Ant-Man and The Wasp : Quantumania ที่มอร์เบียสบอกว่า สามารถปราบตัวแปรของชายผู้คงอยู่ได้แล้วถึงจุดนี้ แฟนคลับหลายคนก็พอจะคาดเดาได้แล้วว่า TVA จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆ ใน MCU อย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเฟส 6 ของ Multiverse Saga รวมถึง Avengers : Secret Wars แล้ว ยังมีข่าวแว่วมาด้วยว่า มอร์เบียสและ TVA จะมีบทบาทสำคัญในหนัง Deadpool 3 ที่มีกำหนดฉายในปี 2024 แม้ในตอนจบของซีรีส์เราจะเห็นมอร์เบียสลาพักร้อนอย่างไม่มีกำหนด เพื่อไปตามส่องตัวแปรของเขาในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ก็ตามส่วนซิลวีจะปรากฎตัวใน MCU อีกหรือไม่? ยังเป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องลุ้นกันต่อไป เพราะสุดท้ายแล้วซิลวีก็ได้รับจิตวิญญาณอิสระอย่างที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต และเธอก็ซาบซึ้งกับการเสียสละของโลกิที่ทำให้เขาเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่สำหรับมัลติเวิร์สอย่างแท้จริงส่วนใครที่อยากดูซีรีส์ Loki ซีซั่น 2 อีกรอบเพื่อตามเก็บไข่อีสเตอร์ให้ครบก็ตามไปดูซีรีส์ทั้ง 6 ตอน ได้ที่ Disney+ Hotstarรัสรินทร์https://www.tvinsider.com/gallery/loki-season-2-photos-tom-hiddleston-slyvie-mobius-ke-huy-quan/#2https://www.thecrimson.com/article/2023/10/17/loki-season-2-review-tom-hiddleston-disney-marvel-villain-mcu/https://www.polygon.com/23944904/loki-season-2-god-of-stories-time-travel https://www.esquire.com/entertainment/tv/a45803938/loki-season-2-ending-explained/ https://www.yahoo.com/entertainment/loki-season-2-hid-perfect-111344779.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJ9H2Nq5tydNzPwJw79Q9eSdlrHHeFzRKm-K02IgzcfA3_ZxD9lbQ0cXihglt6TXrXVFmxtBFdVaqpAE0nvxpVyBAPiUIWBF1r0ClOgGdbw10rSsBL1SBnzTgCsTK3kbyZMKWdoR69H29TDuLwJvsHFe3cSGhiKUXj8WtG1VQTcD https://www.looper.com/1429559/loki-season-2-episode-4-protocol-42-explained/ https://www.studentpages.biz/loki-season-2-s3-1893-review/