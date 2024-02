ฉลองครบรอบ 25th Anniversary “Yu-Gi-Oh! OCG Duel Monsters RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-” English Edition for Asia วางจำหน่ายแล้ววันนี้

เพื่อเป็นการระลึกถึงการครบรอบ 25th Anniversary ของการ์ดเกมทางได้มีประกาศใหม่เกี่ยวกับสำหรับซีรีย์ Yu-Gi-Oh! OCG English Edition for Asia และนอกจากจะมีการ์ดใบโปรดของเหล่าแฟนๆ แล้ว เหล่าดูเอลลิสต์ยังมีโอกาสได้รับการ์ดในระดับพิเศษ ที่ระลึกถึง 25th Anniversary ของการ์ดเกม Yu-Gi-Oh! อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้เหล่าดูเอลลิสต์หน้าใหม่มีวิธีเสริมความแข็งแกร่งของเด็คตนเองได้อย่างง่ายดาย เซ็ตการ์ดที่สมบูรณ์ทั้งหมดของ "RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-" จะมีการ์ดทั้งหมด 80 ใบ ซึ่งจะเป็นการ์ดฟอยล์เรืองแสงทั้งหมด และยังมีการ์ดระดับ 25th Anniversary คือ "Quarter Century Secret Rare" อีกด้วย!การเปิดตัวในครั้งนี้จะมีการ์ดหลายใบที่เหล่าแฟนๆ ชื่นชอบจะมาในระดับที่หรูหรายิ่งขึ้น เช่น การ์ด“Ash Blossom & Joyous Spring” และ “Nibiru, the Primal Being” ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จะมาในระดับ Holographic Rare! นอกจากนี้ยังมี "Eldlich the Golden Lord" และ "Knightmare Unicorn" ที่จะมาในภาพประกอบที่ต่างจากปกติอีกด้วย โดยคุณ MICHIO TAKAHASHI กล่าวว่า Yu-Gi-Oh! OCG Duel Monsters RARITY COLLECTION -QUARTER CENTURY EDITION-'' English Edition for Asia ประกอบไปด้วยเหล่าการ์ดที่เป็นที่จดจำมาตลอดประวัติศาสตร์ของ “Yu-Gi-Oh! OCG'' ซึ่งการ์ดเหล่านั้นมีผลงานอย่างยอดเยี่ยมในงานแข่งขันอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับการ์ดระดับ “Quarter Century Secret Rare'' อันเป็นเอกลักษณ์ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับเหล่าผู้เล่นทั่วทั้งเอเชีย ตั้งแต่การเปิดตัวของ Yu-Gi-Oh! OCG English Edition for Asia เหล่าแฟนๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้เพลิดเพลินไปกับ "Yu-Gi-Oh!" การสอนเล่น แคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ และการแข่งขันกระชับมิตรที่จัดขึ้นที่ร้านค้าพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั่วทั้งเอเชีย​นอกจากนี้ เหล่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน Ranking Tournament ที่จัดสำหรับ English Edition for Asia โดยเฉพาะ ซึ่งมีกำหนดการจะเริ่มจัดขึ้นในเดือนนี้ จะมีโอกาสได้รับสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย โดยรายละเอียดจะมีประกาศใน SNS อย่างเป็นทางการของเราต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารต่างๆ ได้ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน “Yu-Gi-Oh! NEURON” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการของ Yu-Gi-Oh! สามารถค้นหาการ์ดต่างๆ และรายชื่อร้านค้าพันธมิตรอย่างเป็นทางการได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดที่ https://www.konami.com/yugioh/neuron/en/​สำหรับรายละเอียดงานอีเวนต์และข้อมูลต่างๆ เหล่าสาวกสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ SNS ด้านล่างเหล่านี้อีเวนต์ | Yu-Gi-Oh! OCG Duel Monsters Card Game Asia (yugioh-card.com)Yu-Gi-Oh! Asia Official Facebook: https://www.facebook.com/OfficialYuGiOhAsia Yu-Gi-Oh! Asia Official Online Shop: https://www.ygosea.com/ KONAMI Asia Official YouTube: https://www.youtube.com/KonamiAsia KONAMI Asia Official TIKTOK: https://www.tiktok.com/@konami_asia