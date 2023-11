“YU-GI-OH! Card Game” เวอร์ชั่นใหม่ บุกเอเชีย! เตรียมรุกตลาดไทย ตั้งเป้าโตขึ้น 50% ขยายฐานทั่วประเทศ

ผู้แทนจำหน่ายและผลิต Card Game ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นจัดงานใหญ่ แบบจัดเต็ม เปิดตัว Brand Ambassador คนแรกของไทยในงานพร้อมเปิดจำหน่าย สินค้า YU-GI-OH! Asia English Edition 2 รายการแรก ในรูปแบบชองชุดการ์ดพร้อมเล่น ในธีมของ “ดาร์ก แมจิเชี่ยน” และ “บลู-อายส์ ไวท์ ดราก้อน” ทั้ง 2 ตัว เป็น Iconic Monsters สัญลักษณ์ของความเป็น Yu-Gi-Oh! การ์ดเกมระดับตำนาน อัดแน่นด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมายให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุก และฟินกันตลอดทั้งงาน ณ Q stadium ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ เมื่อวันก่อน​บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งจากเหล่าแฟนคลับของ Brand Ambassador คนแรกของประเทศไทย “นารา เทพนุภา” และยังมีเหล่าแฟนๆ ผู้ชื่นชอบ YU-GI-OH! Card Game และ Card Game Player ที่เข้ามาร่วมงานกันอย่างล้นหลาม ซึ่งนอกจากจะเปิดตัว Brand Ambassador คนแรกของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่แล้ว งานนี้ทาง Kidz and Kitz ยังเอาใจสาวกวัยทีน ด้วยการขยายการวางจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เช่น ร้านนายอินทร์ และ Asia Book รวมทั้งหมดมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ​โดยนาย วีระศักดิ์ กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด เปิดเผยว่า “YU-GI-OH! Asia English Edition Release Celebration” ถือเป็นงานแรกที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เราได้นำเข้าและทำการตลาดมาตั้งแต่ปี 2562 และประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย โดยสามารถขยายตลาด และสร้างฐานผู้เล่นใหม่ได้มากมาย ทำให้วงการการ์ดเกมยูกิโอเกิดความเปลี่ยนแปลง และวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่เข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม ผมคิดว่า YU-GI-OH! Card Game ยังสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกในอนาคต ด้วยตัวสินค้าที่แข็งแกร่ง และน่าสนใจ ประกอบกับการเปิดตัว Brand Ambassador คนแรกของประเทศไทย “คุณนารา เทพนุภา” นักแสดงรุ่นใหม่ที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้ว จะช่วยให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถเจาะตลาดกลุ่มใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาได้เพิ่มมากขึ้น​นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า เราต้องการทำให้แฟนๆ ยูกิโอทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้มากที่สุด ดังนั้น เราจะวางจำหน่าย การ์ดยูกิโอ เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ที่ร้านค้าอย่างเป็นทางการ หรือ Official Tournament Stores (OTS) 16 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงร้านจำหน่ายการ์ดเกมทั่วไปอีก 20 แห่ง และจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เช่น ร้านนายอินทร์ และ Asia Book รวมทั้งหมดมากกว่า 100 สาขา เพื่อฉลองการเปิดตัว Yu-Gi-Oh! OCG Asia English Edition และเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้น“ผมมั่นใจว่า เราจะสามารถขยายฐานตลาด และฐานของผู้เล่นกระจายสู่ทั่วทุกภูมิภาค ในประเทศไทย รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ก็จะเป็น New S-Curve ที่เราขยายออกไปให้กว้างมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทำให้หาซื้อได้ง่ายขึ้น ตรงจุดนี้จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของการ์ดเกมยูกิโอในประเทศไทย “YU-GI-OH! Card Game นับเป็นการ์ดเกมระดับตำนาน ที่มีมาอย่างยาวนาน และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งในไทยและต่างประเทศ ถือเป็นการ์ดเกมที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสนิยมการ์ดเกมอื่นๆ โดยในประเทศไทย พบว่า YU-GI-OH! Card Game มีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 20% ของตลาดการ์ดเกมภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน ด้วยกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาเพิ่มเติมอย่าง YU-GI-OH! Asia English Edition จะช่วยกระตุ้นความนิยม และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 30-40% ภายในปี 2568” นายวีระศักดิ์ กล่าว​ด้านนารา เทพนุภา นักแสดงสาวสวย Brand Ambassador คนแรกของ YU-GI-OH! Card Game ในประเทศไทย เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจมากๆ ขอบคุณ บริษัท โคนามิ และ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ที่เลือกและสนับสนุน “นารา” ให้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ ได้เป็น Brand Ambassador คนแรกของประเทศไทย เราเองก็แอบเป็นสาวกตัวเล็กๆ คนหนึ่งเช่นกัน ถ้าพูดถึง YU-GI-OH! Card Game คงแทบจะไม่มีผู้เล่นการ์ดเกมคนไหนที่ไม่รู้จัก เพราะเป็นการ์ดเกมระดับตำนานที่มีมายาวนาน นอกจากจะเป็นการ์ดเกมที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เพราะช่วยให้เราลดการเล่นโทรศัพท์ ลดการติดโซเชียล และช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูง และครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสำหรับ YU-GI-OH! Card Game ได้กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 จากการ์ตูนดังที่มีชื่อเหมือนกันคือ “Yu Gi Oh เกมกลคนอัจฉริยะ” บอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่มีตัวต่อปริศนาอายุพันปีรูปทรงพีระมิด และการต่อสู้ผ่านการ์ดเกมเพื่อหาผู้ชนะในแต่ละตอน จนกระทั่งมีการผลิตการ์ดเกมชุดแรกออกมาวางจำหน่ายในปีเดียวกัน จนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมายาวนานจนถึงปัจจุบัน และนับว่าเป็นการ์ดเกมที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสนิยมการ์ดเกมอื่นๆ ในทุกวันนี้​โดยผู้ที่สนใจ YU-GI-OH! Card Game หรือ Card Game Player ที่อยากพบและสัมผัสกับการ์ดเกมระดับตำนานอันเลื่องชื่อและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kidz.kitz