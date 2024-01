เครื่องดื่มชูกำลังฟ้อง YG Ent. ไม่ให้ใช้ชื่อวง Baby Monster

ตามรายงานจาก Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) ได้ข้อสรุปกรณีฟ้องร้องกันระหว่าง บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อดัง Monster Energy Company และ YG Entertainment แล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2023 ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ YG Entertainment ได้ยื่นขอเครื่องหมายการค้าทั้ง BabyMonster และ BabyMonsters ในสิงคโปร์ไปตั้งแต่ปี 2020 และ 2021 เพื่อให้เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของค่ายได้ใช้แต่การยื่นขอดังกล่าวได้ถูกแย้งโดย Monster Energy Company ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 33 รายการในสิงคโปร์ โดยมีหลากหลายเครื่องหมายรวมถึงคำว่า 'monster' โดยอ้างว่าชื่อที่ YG Entertainment ต้องการจดทะเบียนนั้นมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าก่อนหน้านี้ของบริษัทตนเองหลังจากการสอบสวน ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบ Monster Energy กับ BabyMonster และแจกแจงคำจำกัดความของคำว่า "monster", "baby" และ "BabyMonster" ผู้พิพากษาพบว่าทั้งสองแบรนด์มีความแตกต่างกันหลายประการ และอนุญาตให้ทาง YG Entertainment สามารถใช้ชื่อ BabyMonster ต่อไปได้YG Entertainment เป็นผู้ชนะคดี และสามารถรักษาชื่อของ BabyMonster ไว้ได้ จึงส่งให้ Monster Energy Company ต้องจ่ายค่าดำเนินการทางกฏหมายในศาลประมาณ 17,000 ดอลลาร์ ให้กับทาง TG Entertainmentนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เครื่องหมายการค้าคำว่า ‘Monster' ในสิงคโปร์ ได้ถูกหักล้างจากการแจ้งเตือนของบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังรายนี้เพราะเพียง 3 วันก่อนหน้า คือวันที่ 26 ธ.ค. 2023 IPOS ยังได้ยุติคดีระหว่าง Monster Energy Company และแบรนด์แว่นตาหรูของเกาหลีใต้ Gentle Monster ในประเด็นที่คล้ายกันจึงนับเป็นอีกครั้งที่การเรียกร้องของบริษัท Monster Energy ถูกศาลยกฟ้องหลังจากที่สาวๆวง BabyMonster รอดพ้นจากการต้องเปลี่ยนชื่อวง หลังเดบิวต์ไปแล้วเมื่อเดือน พ.ย. 2023 พร้อมกับผลงานซิงเกิลแรก Batter Up ล่าสุดเตรียมจะปล่อยผลงานเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Stuck in the Middle ในวันที่ 1 ก.พ. ที่จะถึงนี้แล้ว