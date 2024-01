จ่อฟ้อง “เบียร์ เดอะวอยซ์” แขวนรูปแฟนคลับ ไล่ไป y...กันเอง

ดรามาเพิ่งจะซาไม่ถึงเดือน งานก็เข้า “เบียร์ เดอะวอยซ์” อีกแล้ว เมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพถ่ายบนเตียงไป พร้อมเพลงyes, and? ของศิลปิน Ariana Grande และ แคปชั่นสั้นๆ ถามว่า “Yes, and???” ซึ่งมีชาวเน็ตผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งเป็นแฟนตัวยงของ เบียร์ ได้คอมเมนต์ว่า “Yes ครับ แน่นอน” ซึ่ง เบียร์ ก็เข้าไปตอบ พร้อมรูป ชาวเน็ตท่านนั้นกับแฟน พร้อมข้อความว่า “ไป yes กันเองนะคะ” ซึ่งแฟนตัวยงของ เบียร์ ก็ได้ตอบกลับว่า “ แคปชั่นแบบ yes and ?? เราตอบ yes แน่นอน (ตอบใช่เพราะเป็น Fc) ไม่ได้มีเจตนาอื่น โดนเอารูปผมกะแฟนมาแขวนเฉย อันนี้ไม่เข้าใจ”งานนี้เพจต่างๆ แคปไปขยายผล โดยระบุว่าเบียร์หลอนแล้ว, อาการหนักแล้ว ฯลฯ ขณะที่แฟนบอยคนดังกล่าวได้โพสต์อธิบายเรื่องนี้หน้าเฟซบุ๊กของตัวเอง โดยยืนยันว่าคำว่า Yes ของตัวเองหมายถึงคำว่าใช่ซึ่งตอบคำถามของเบียร์ ไม่ได้ต้องการสื่อถึงเรื่องอย่างว่า ท่ามกลางการสนับสนุนของชาวเน็ตขอให้หนุ่มรายดังกล่าวฟ้องเบียร์ ด้วยเหตุผลว่าทำให้เขาและแฟนสาวเสียหายจากการถูกเบียร์แขวนบนเพจซึ่งมีคนติดตามถึง 2 ล้านคนและล่าสุดหนุ่มบอยคนดังกล่าวตัดสินใจที่จะฟ้องกฎหมาย PDPA พร้อมทั้งยังได้ตอบชาวเน็ตว่าเขาเองเป็นคนลบคอมเมนต์ของตัวเองออกจากเพจของเบียร์เพื่อไม่ให้แฟนสาวเสียหายในขณะที่ เบียร์ เดอะวอยซ์ ได้เข้าไปโพสต์คลิปเพลงyes, and? ของศิลปิน Ariana Grande โดยอธิบายว่า… “ช่วงนี้ชอบฟังเพลงนี้ค่ะ ความหมายดีมากๆ 🥰 แคปชั่นหมายถึงเพลงนี้ค่ะ” และเมื่อเข้าไปส่องคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวก็พบว่าแฟนตัวยงของ เบียร์ เดอะวอยซ์ ต่างก็คอมเมนต์ว่า yes แน่นอน กันเพียบ