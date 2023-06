“ปังปัง” เพลงใหม่จาก สามสาว “GRANDE” งานเพลงป๊อปสดใสที่ว่าด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่อยากไปไกลมากกว่าแค่คนแอบชอบ

สามสาว “GRANDE” ยูนิตพิเศษจาก The Glass Girls ประกอบด้วย มินต์ อรุณรัตน์ ศิริสานต์, ไข่มุก สุพิชญา สายน้ำน่าน และอิ๋วอิ๋ว พชรณมน นนทภา จากค่าย TGG Entertainment คำว่า GRANDE นั้นมาจากภาษาสเปนที่แปลว่า ใหญ่ จึงเป็นวงที่รวมพี่ใหญ่แห่ง The Glass Girls ทั้ง 3 คนเข้าด้วยกัน ถึงแม้ว่าสไตล์ของทั้งสามนั้นจะแตกต่างกัน แต่ก็สามารถหลอมรวมกันเป็น ‘แก้วใบใหญ่’ ใบนี้ได้อย่างสวยงามและไร้ที่ติ ในส่วนของแนวเพลงนั้นจะมีความเป็นซิตี้ป๊อป (City Pop) ที่ผสานความซน และความสนุกสนานของสมาชิกวงเข้าไปร่วมด้วย ทำให้ผลงานที่ออกมานั้นฟังง่ายและเข้ากันกับวงเป็นอย่างดีสำหรับซิงเกิ้ลในล่าสุดในปีนี้ของ GRANDE กับเพลง “ปังปัง” นั้นจะเป็นเพลงป๊อปสดใส น่ารัก และเป็นตัวแทนของคนที่อยากไปอยู่ข้าง ๆ อยากไปรู้จักคน “ปัง” ในหัวใจให้มากขึ้น เผื่อว่าสักวันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลได้มากกว่าแค่คนแอบชอบ โดยเพลงนี้ยังได้ “โด้ ธนากร” นักร้องนำของวง SLAPKISS มาเขียนทั้งเนื้อร้องและทำนองของเพลง โดยมี “ปิ่น ปิ่นมนัส” จากวง SLAPKISS เช่นกัน ที่มาร่วมเรียบเรียง และเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับ “ทีม กันตพัฒน์” คนที่เป็นผู้ก่อตั้ง และโปรดิวเซอร์ของ The Glass Girls มาตั้งแต่วงเดบิวต์ในปี 2019 จึงทำให้เพลงนี้มีมิติค่อนข้างหลากหลาย โดยตลอดเพลงผู้ฟังจะพบกับกีตาร์ และคีย์บอร์ดในจังหวะสนุกแบบซิตี้ป๊อป รวมถึงแรปสดใส ซน ๆ จากสมาชิกทั้ง 3 คน จึงรับประกันได้แน่ว่า ปังในส่วนของมิวสิค วิดีโอ ก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เพราะทั้งสามสาวทุ่มทุ่นเล่นเอง ที่มาในแนวโหดโหมดคิตตี้ จะเป็นอย่างไรนั้นต้องตามไปดูได้แล้ที่นี่ รวมถึงยังสามารถรับฟังได้ที่ Spotify, Apple Music, Joox, TrueID Music โดย TGG Entertainmentติดตามข่าวสารอัพเดทของThe Glass Girlsได้ที่นี่