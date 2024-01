"กันต์ -พลอย" เปย์สร้อยจี้มังกรทองรับขวัญ "น้องสเปซ" ลูกชาย "นิว-เป๊ก"

เรียกว่าเป็นช่วงที่เหล่าเพื่อนๆคนบันเทิง ทยอยไปรับขวัญ “น้องสเปซ” ลูกชายคนแรกของ “นิว นภัสสร” และ “เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์“ ที่เพิ่งลืมาดูโลกไม่กี่วันโดยล่าสุดพิธีกรคนดัง ”กันต์ กันตถาวร“ ได้ออกมาโพสค์ภาพน่ารักๆ ควงแขนภรรยา ”พลอย อัยดา“ ไปเยี่ยมหลาน และยังเปย์ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นสร้อยทองจี้มังกรทอง สลักชื่อ Spaceพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่า "มาเจอหลานซะหน่อย น้อง space เวลคัมทูเดอะเวิลด์คร้าบ"ด้าน ”พลอย อัยดา“ ก็ได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า "แวะมาหาหลานสเปซสุดที่รัก น่ารักน่าชัง เลี้ยงง่าย น่าเอ็นดู ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกครั้งนะคัาาาา @peckprem @BRANDNEW_NJ WELCOME to.the.world @baby_spaceee we love you ขอบคุณสร้อยทองรับขวัญหลาน สั่งทำรวดเร็วทันใจ จี้มังกรทอง สลักชื่อ Space @dearbaby.thailand ค้าบบบ"