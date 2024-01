แจกความฟินรับต้นปี “เป๊ก ผลิตโชค” และ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์” ขึ้นปกสุดสัปดาห์ Collectible Issue ฉบับ ก.พ. 67 เปิดให้พรีออร์เดอร์แล้วถึง 22 ม.ค. 2567

เหล่านุชห้ามพลาด!!! สุดสัปดาห์ ภายใต้ Amarin Media & Event ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ประเดิม Collectible Issue ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ฉบับแรกของปี 2024 นำ 2 หนุ่มสุดฮอต “เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร” และ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ขึ้นปก 2 ด้าน จัดเต็มแฟชั่นและบทสัมภาษณ์ให้ฟินกันสุดๆ ทั้งภาษาไทย-อังกฤษเต็มอิ่มกับบทสัมภาษณ์ภายในเล่มกับศิลปินเกาหลี ยองเค และ Woodz รวมทั้งศิลปินคลื่นลูกใหม่แห่งตึก GMM GRAMMY ได้แก่ KIN, ALALA, FIRZTER Yes Indeed และ VIIS พร้อมด้วย 7 หนุ่มป็อปจากค่ายเพลง What The Duck ได้แก่ YourMOOD, TONHON, Marc Tatchapon, QLER, Newery, TITO MIRRRและปิดท้ายด้วย Gabe Watkins, AR3NA เกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย 411, นักแสดงแสดงจากซีรีส์ START-UP เวอร์ชั่นไทย อัพ-ภูมิพัฒน์ / เบลล์-เขมิศรา / เล-ทะเล และมาร์ท-กฤษณะเปิดให้พรีออร์เดอร์แล้วในราคา 399 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ม.ค. 2567 ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา หรือ https://www.naiin.com/product/detail/601554/ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ