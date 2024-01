เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A.O.S By Krukoy

“ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจยอดนิยม https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th/ เพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีบุตรยาก เปิดตัว “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยได้รับเกียรติจากร่วมพูดคุยถึงปัญหาของผู้มีบุตรยากอันเนื่องมาจากสาเหตุของอายุที่มากขึ้น มีสารต้านอนุมูลอิสระลดลง ทำให้แก่เร็ว และภาวะเจริญพันธุ์ถดถอย พร้อมให้ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระตัวร้ายที่ส่งผลต่อความเสื่อมของวัยและคุณภาพไข่ของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของผู้มีบุตรยากโดย “ครูก้อย นัชชา” ได้ไลฟ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยาก และเผยงานวิจัยเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีบุตรยากที่ประสบความสำเร็จหลังจากปรับโภชนาการและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ทั้งวิธีธรรมชาติ และเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการแพทย์เพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีผู้รับชมไลฟ์สดกว่า 5,000ราย“ครูก้อย นัชชา” กล่าวว่า ในทางการแพทย์ผู้หญิงที่มีช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นช่วงขาลงของวัยเจริญพันธุ์ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นส่งผลให้จำนวนเซลล์ไข่ที่ลดลง คุณภาพของเซลล์ไข่ด้อยคุณภาพลง มีลักษณะเซลล์ไข่ที่ไม่มีคุณภาพและมีอนุมูลอิสระที่มากขึ้นส่งผลให้พลังงานในเซลล์ไข่ลดลง เมื่อไมโทคอนเดรีย (Mitochondrion) แหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ไข่มีพลังงานไม่เพียงพอจะส่งผลต่อกระบวนการแบ่งตัวของตัวอ่อน โดยเฉพาะผู้ที่ทำอิ๊กซี่ หรือ เด็กหลอดแก้ว ไข่ที่มีอนุมูลอิสระสูง หรือ ขยะเซลล์มาก เมื่อทำการปฏิสนธินอกจากร่างกายจะไม่สามารถแบ่งเซลล์ไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ได้ครูก้อย นัชชา กล่าวด้วยว่า อายุที่มากขึ้นอัตราความผิดปกติทางโครโมโซมของเซลล์ไข่สูงขึ้น โดยผู้ที่มีอายุ 35 ปี โครโมโซมผิดปกติ 50% อายุ 40 ปี โครโมโซมผิดปกติ 85-90% และมีโอกาสที่บุตรเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรม และอายุที่มากขึ้นยังส่งผลต่อฮอร์โมนเพศที่ลดลง รังไข่เสื่อม ปัญหาเหล่านี้ ส่วนใหญ่แล้วมาจากอนุมูลอิสระ (free radicals) หรือ Reactive oxygen species (ROS) เป็นกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระที่สร้างความเสียหายแก่เซลล์ ซึ่ง อนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในกระบวนการเผาผลาญระดับเซลล์และอนุมูลอิสระที่มาจากปัจจัยภายนอกที่ได้รับมา เช่น มลภาวะ ความเครียด อาหาร นอนดึก เป็นต้นครูก้อย นัชชา ได้สรุปงานวิจัยเรื่อง Antioxidants Reduce Oxidative Stress in Follicular Fluid of Aged Women Undergoing IVF ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Biology and Endocrinology ปี 2016 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ "สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดสภาวะความไม่สมดุลในการเกิดอนุมูลอิสระในของเหลวในถุงหุ้มไข่ ในผู้หญิงอายุมากที่เข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว" โดยได้ทำการเก็บตัวอย่าง Follicular Fluid (FF) จากสตรีมีบุตรยากที่อายุมากกว่า 39 ปี ที่เข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว โดยแต่ละคนจะถูกประเมินค่า Follicular Fluid ในช่วงกระตุ้นไข่ (ก่อนเก็บไข่) 2 รอบ โดยรอบแรกไม่ได้รับวิตามิน เพื่อเปรียบเทียบกับรอบที่สองที่ได้รับวิตามินล่วงหน้า 3 เดือน ผลปรากฏว่า รอบที่ได้รับวิตามินและแร่ธาตุ (Micronutrients) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ปริมาณอนุมูลอิสระใน Follicular Fluid ลดลงอย่างมาก ดังนั้น การได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอก่อนการเก็บไข่ จะช่วยสร้างสภาวะของของเหลวในถุงหุ้มไข่ให้ปกติ ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ เมื่อเก็บไข่จะได้ไข่ใบที่สุกพร้อมปฏิสนธิสารต้านอนุมูลอิสระมักจะพบในผักผลไม้ตระกูลเบอรี่ ส้ม มะนาว มะกรูด ผักใบเขียว ผักหลากสี และธัญพืชต่างๆ แต่ในชีวิตประจำวันกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เราไม่ได้วัดชั่งตวงปริมาณอาหาร ที่เรารับประทาน และเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราได้รับสารอาหาร วิตามินแร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอหรือไม่บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร A.O.S By Krukoy เพื่อมาตอบโจทย์ดังกล่าว โดยชื่อแบรนด์ A.O.S มาจาก Anti Oxidant Solutions ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย สารต้านอนุมูลอิสระ 10 ชนิด โดยมีสารสกัดสำคัญได้แก่ แอสตาแซนทีน จากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส พลูวิเอลิส (Haematococcus pluvialis) ที่ให้แอสตาแซนธินและถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีการรับรองจากสิทธิบัตร AstaZine® นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมแอสตาแซนธินในผู้ที่มีภาวะ PCOS หรือ ถุงน้ำในรังไข่ที่พบมากในผู้มีบุตรยาก พบว่าคุณภาพของเซลล์ไข่ดีขึ้น อ้างอิงงานวิจัยเรื่อง Astaxanthin Treatment Ameliorates ER Stress in Polycystic Ovary Syndrome Patients: A Randomized Clinical Trial ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific reports ปี 2023 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ค่าความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระโดยรวม การปรับปรุงคุณภาพเซลล์ไข่ รวมไปถึงตัวอ่อน จากการเสริม แอสต้าแซนธิน (Astaxanthin) ในผู้ที่มีภาวะ PCOS ในปริมาณ 12 มก./วัน เป็นเวลา 60 วัน พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมเพิ่มขึ้น คุณภาพของเซลล์ไข่ และตัวอ่อนดีขึ้นจากการเสริมแอสตาแซนธินนอกจากนี้ยังมี สารสกัดจากเมล่อน นิโคตินาไมด์ สารสกัดจากเปลือกองุ่น สารสกัดจากอาซาอิ สารสกัดจากมังคุด แอล-ซิสเทอีน สารสกัดจากเรดเคอแรนต์ สารสกัดจากแบล็กเคอแรนต์ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้ที่ เว็บไซต์ https://www.BabyAndMom.co.th