"คริส พีรวัส" สุดปลื้ม เผยบทบาทใหม่ เปิดประสบการณ์พิเศษครั้งแรกในชีวิต! กับ THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory

เปิดปีสุดปัง สำหรับหนุ่ม คริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ ศิลปิน ดารา นักแสดง และพิธีกรมากความสามารถ ล่าสุดเจ้าตัวขอมอบความสุขรับปีใหม่และเดือนแห่งความรักตอบตกลงร่วมเผยบทบาทใหม่ร้อง เล่น เต้น โชว์บนเวทีแห่งความสนุกสนานประทับใจ ใน THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory จัดโดย บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด พร้อมเติมเต็มความสุขในเทศกาลแห่งความรัก ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 14.00 น. และ 18.30 น. ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์โดย "คริส พีรวัส" เปิดเผยว่า "ผมมีโอกาสให้ฟังเพลงสุนทราภรณ์มาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็ก ๆ เคยได้ฟังเพลงสุนทราภรณ์มาบ้างในหลาย ๆ เพลง และพอผมได้มาเป็นพิธีกรในรายการ The Golden Song ทำให้ผมได้ซึมซับบทเพลงอมตะในอดีตมาเยอะมากครับ ตั้งแต่เพลงลูกกรุง เพลงสุนทราภรณ์ และมีโอกาสได้รู้จักประวัติของครูเอื้อ สุนทรสนาน และอีกหลายหลายท่านมาก ๆ ทำให้คริส หลงรักเพลงแนวนี้ ยิ่งพอทราบว่าจะได้มาร่วมงานในเวที THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory ต้องบอกว่าดีใจมาก ๆ ครับ ถือเป็นครั้งแรกของคริสเลย ที่ได้มาร่วมร้องเพลงไพเราะอันทรงคุณค่า ผมพร้อมทุ่มเทตั้งใจเต็มที่เลยครับ และขอเชิญชวนทุกคนมาเจอมาแจมมาให้กำลังคริสและอย่าพลาดไปสนุกไปร่วมฟังบทเพลงอมตะสุดคลาสสิกกันได้เลยนะครับ"สำหรับแฟน ๆ ที่สนใจ สามารถหาซื้อบัตรราคา 4,000 / 3,000 / 2,500 บาท ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา https://m.thaiticketmajor.com/concert/the-show-suntaraporn-songs-of-memory.html ติดตามรายละเอียดเเละความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : JSLGlobalMedia / Youtube : jslglobalmedia / TikTok : JohjaiOfficial