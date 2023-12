JSL ปลุกโชว์ใหญ่ สร้าง “THE SHOW Suntaraporn Songs Of Memory” รับปี 2567 ร้องด้วยรักในบทเพลงสุนทราภรณ์บนเวทีโชว์ตระการตา

กลับมาตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนเพลงสุนทราภรณ์ และสุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย ผู้สร้างตำนานปฐมบท นำบทเพลงบรมครู และ บทเพลงของวงสุนทราภรณ์ มารังสรรค์เป็นละครเวที ชุด "สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล" ถึง 7 เรื่องด้วยกันในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ขยายฐานกลุ่มผู้ชมไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่เป็นแฟนเพลงสุนทราภรณ์เท่านั้น สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคัล ยังสานสัมพันธ์ที่กระชับขึ้นให้กับสถาบันครอบครัว คนต่างรุ่นต่างวัยจนไปถึงเด็กเล็กก็ยังสามารถร่วมชมร่วมฟังได้ล่าสุด เจ เอส แอล ฯ ไม่รอช้า ผนึกกำลังทีมงานคุณภาพสร้างสรรค์บทเพลงจากคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ให้กำเนิดบทเพลงสุนทราภรณ์ และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล เมื่อปี พ.ศ. 2552 มาสร้างสรรค์โชว์ในรูปแบบใหม่เปิดปี แผ่บรรยากาศแห่งความสุขในศักราชใหม่ 2567 สุดยิ่งใหญ่ ใน THE SHOW Suntaraporn Songs of Memory ที่มาเยือนในเดือนแห่งความรัก นำบทเพลงแห่งเรื่องราวในทุกมิติชีวิตที่แสนไพเราะ ทั้งเพลงรักโรแมนติก หวานซึ้งกินใจ สุดแสนประทับใจ เพลงลีลาศ และเพลงสนุกสนานที่อยู่คู่คนไทย ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น คัดเลือกบทเพลงนำมาเสนอโดยนักร้อง นักแสดงและศิลปินคุณภาพ ระดับชั้นนำของเมืองไทย พร้อมด้วยดารานักร้องรุ่นใหม่ พร้อมใจร่วมถ่ายทอดบทเพลงไพเราะกันอย่างคับคั่ง อาทิ “ตู่ - นันทิดา แก้วบัวสาย ซี - ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ไมค์ - ภัทรเดช สงวนความดี ปุ๊กลุก - ฝนทิพย์ วัชรตระกูล คริส - พีรวัส แสงโพธิรัตน์ แอ๊ค -โชคชัย หมู่มาก สปาย - ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ ปอ - อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ชมพู - สุทธิพงษ์ วัฒนจัง เท่ห์ - อุเทน พรหมมินทร์ ผัดไท - ดีใจ ดีดีดี แก้ม - กุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด มิลลี่ - อภิสรา วงศ์ทัศนีโย ฮาย - ชุติมา สิงห์ใจชื่น วิน - ชวนชัย มหาวงศ์ มากิ - มาชิดา สุทธิกุลพานิช เปรม - ฉัตรนนท์ โรจน์สุระสกุล”งานนี้พร้อมชวนแฟนเพลงมาร่วมย้อนรำลึกถึงบทเพลงแห่งความทรงจำที่ประทับใจไปกับการร้องเพลง เล่นดนตรี เต้นรำไปด้วยกัน ในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 รอบ 14.00 น. และ 18.30 น. ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ บัตรราคา 4,000 / 3,000 / 2,500 บาท ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา https://m.thaiticketmajor.com/concert/the-show-suntaraporn-songs-of-memory.html ติดตามรายละเอียดเเละความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : JSLGlobalMedia / Youtube : jslglobalmedia / TikTok : JohjaiOfficialโดย คุณกรินทร์ ชูพินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า “ต้องบอกว่าผมเติบโตมากับงานเพลงของสุนทราภรณ์ เพราะคุณแม่ (ลาวัลย์ กันชาติ) และอาหน่อย (จำนรรค์ ศิริตัน) ที่เป็นรุ่นบุกเบิกจนทำให้ เจ เอส แอล ฯ สร้างสรรค์ผลงานสุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัลจนประสบความสำเร็จ เป็นผลงานที่อยู่กับ เจ เอส แอล ฯ มานาน การได้สร้างงานที่ทรงคุณค่าแบบนี้ ก็คือแนวทางในการสร้างสรรค์งานของเจเอสแอลมาตลอด เป็นปณิธานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง วันนี้เราทำงานสุนทราภรณ์ เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่การมาทำงานให้สำเร็จเพียงอย่างเดียวนะ แต่มันคือความรัก และจิตวิญญาณที่เราได้ใส่ไปในโชว์ครั้งนี้จริง ๆ สำหรับ THE SHOW Suntaraporn Songs of Memory เป็นโชว์ที่ไม่ใช่แค่โชว์ แต่จะมีความพิเศษในแต่ละเพลงให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสไปพร้อมกัน และที่สำคัญถือว่าเป็นการรวมดารา ศิลปินชั้นนำในทุก เจเนอเรชัล ที่ยกขบวนกันมาจรรโลงบทเพลงอมตะ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่ทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งความคลาสสิคนำเสนอบทเพลงที่มีความจริงใจ ต้องบอกว่าขอบคุณศิลปินทุกท่านที่คิวทองมาก ๆ แต่ก็สละเวลามาร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบต่อไป เห็นความทุ่มเทของทุกคนที่ตอบรับมาร่วมงานกับ เจ เอส แอล ฯ ในครั้งนี้ ขอบคุณจากใจจริง ๆ ครับ”