เมโทร เฟ้นผลงานระดับตำนาน คืนสู่แผ่นไวนิล

สะเทือนวงการนักเล่นแผ่นไวนิล เมื่อได้ข่าวว่า ค่ายเพลงระดับตำนาน “เมโทรแผ่นเสียง” ที่เริ่มเปิดร้านแผ่นเสียง มาตั้งแต่ปี 2508 จะกลับมาคัดผลงานเพลง ที่เป็นตำนานของวงการเพลงไทย สุนทราภรณ์ – แกรนด์เอ็กซ์ – ฮอทเปปเปอร์ – อิสซึ่น ฯลฯ มารีมาสเตอร์ลงแผ่นไวนิลอีกครั้ง ให้แฟนเพลงทั้งกลุ่มดั้งเดิม และกลุ่มนักเล่นรุ่นใหม่ ได้ว้าวกันดังๆ กับความละมุน ของเสียงต้นฉบับเดิม ที่คงเอกลักษณ์ความคลาสสิค จนต้องแฮชแท็กว่า #แผ่นนี้ที่ต้องเก็บ เพราะทุกอัลบั้ม จะผลิตจำนวนจำกัดแค่หลักร้อยเท่านั้นประเดิมด้วยผลงานต้นฉบับเดิมของ วงดนตรีสุนทราภรณ์ ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ 2 อัลบั้ม เพื่อร่วมฉลอง วาระครบ 7 รอบ 84 ปี วงดนตรีสุนทราภรณ์ในปีนี้ อัลบั้มที่หนึ่ง คือ “The Best of Suntaraporn” คัดเฉพาะเพลงที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง และขับร้องเองทั้งหมด อัลบั้มที่สอง คือ “The Best of Suntaraporn Singers” คัดเพลงระดับ Signature จาก 6 ขุนพลนักร้องประจำวง วินัย จุลละบุษปะ - มัณฑนา โมรากุล - ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ - เพ็ญศรี พุ่มชูศรี - รวงทอง ทองลั่นธม และ บุษยา รังสีTHE BEST OF SUNTARAPORN ครูเอื้อ สุนทรสนาน ขับร้องทั้งชุด / SIDE A) ขอให้เหมือนเดิม, ขอพบในฝัน, นางฟ้าจำแลง, หนึ่งน้องนางเดียว, ครวญถึงเจ้า, ยากยิ่งสิ่งเดียว / SIDE B) อุษาสวาท, คิดถึง, ฉันยังคอย, ใครจะรักเธอจริง, นวลปรางนางหมอง, พรานไพรTHE BEST OF SUNTARAPORN SINGERS / SIDE A) ฟลอร์เฟื่องฟ้า-วินัย, ลักษมีเฉิดโฉม-วินัย, หวงรัก-ม.ร.ว.ถนัดศรี, ยามรัก-ม.ร.ว.ถนัดศรี, คนึงครวญ-เพ็ญศรี, โอ้ยอดรัก-เพ็ญศรี / SIDE B) จำได้ไหม-รวงทอง, ขวัญใจเจ้าทุย-รวงทอง, กระซิบสวาท-บุษยา, ฝากหมอน-บุษยา, บัวกลางบึง-มัณฑนา, วังน้ำวน-มัณฑนาหลังจากที่ได้ลองฟังแผ่น Test Pressing แล้ว นึกว่าตัวเองได้วาร์ปไปสู่ยุคที่คุณพ่อคุณแม่ยังสาว เสียงจากไวนิลพาให้เราอินไปกับเสียงดนตรีสดวงใหญ่ ทำนองเพลงที่เมโลดี้โดดเด่น ยอมตั้งแต่เสียงดนตรีอินโทร ตามด้วยเสียงนักร้อง ชัดถ้อยชัดคำ ถ่ายทอดทุกความหมายที่เนื้อเพลงเขียนมาอย่างละเมียด เข้าใจเลยว่าทำไมเพลงยังเป็นอมตะ 84 ปี ผ่านไป ต้นฉบับก็คือต้นฉบับ และไวนิลสองแผ่นนี้ คือ #แผ่นนี้ที่ต้องเก็บ ผลงานรีมาสเตอร์ที่ A Lab, Lacquer cut ที่ SST Germany และผลิตที่ Resurrec Thailandทั้งสองอัลบั้ม ผลิตจำนวนจำกัด ชุดละ 350 แผ่น เท่านั้น วางจำหน่ายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ราคาแผ่นละ 2,200 บาท หากไม่อยากพลาด กดจองได้แล้ววันนี้ ทาง Inbox Facebook: Metro Records / Line @Metrorecords หรือโทร 097-097-9023 หรือที่ร้าน ชีวาเรคคอร์ด อมรมูฟวี่ เสียงเพลงของโมไร ส่วนใครที่เป็นแฟน แกรนด์เอ็กซ์ – ฮอทเปปเปอร์ – อิสซึ่น หยอดกระปุกเตรียม f ได้เลย เพราะแผ่นจะออกตามมาเร็วๆ นี้จ้า