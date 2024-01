คอแจ๊สเตรียมเจอกัน! TIJC 2024 งานแจ๊สเพียวๆ ที่มีอัตลักษณ์แบบ Real Jazz

​นับตั้งแต่ปี 2009 ที่งาน เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ Thailand International Jazz Conference- TIJC2024 ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนวงการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ด้วยรูปแบบงานที่ยังคงครองใจศิลปินและผู้หลงใหลในดนตรีแจ๊สทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ กำลังจะกลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม2567 พร้อมประกาศจุดยืนเป็นเวทีการแสดงดนตรีแจ๊สเต็มตัว รวมพลชุมชนคนแจ๊สมาแสดงผลงาน พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง บนพื้นที่เดียวกันที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล​“ TIJC คือการสร้างชุมชนแจ๊สให้เป็นสังคมอุดมปัญญา โดยใช้การศึกษานำ” ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวพร้อมแจงเนื้อของงานเพิ่มเติมว่า ปีนี้จะมีการเปิดแคมป์ให้ศิลปินระดับโลกมาอบรมให้กับผู้ที่สนใจตั้งแต่เช้าถึงเย็น โดย Jonathan Kreisberg มือกีต้าร์แจ๊สชั้นนำของโลก จับมือกับ Eric Harland และทีมมาทำเวิร์คชอปก่อนโชว์ฝีมือการแสดงในค่ำคืนวันที่28 มกราคม 2567​“ส่วนไฮไลต์พิเศษ ที่หาดูได้ยาก แม้แต่ในต่างประเทศ ที่เรายังคงไว้คือการแสดงของวงออร์เคสตร้าThailand Philharmonic Orchestra (TPO) ร่วมกับดนตรีแจ๊ส โดยปีนี้บรรเลงร่วมกับวง The Pomelo Town ที่จะนำเสนอในแบบของดนตรีแจ๊ส แต่ง และเรียบเรียงเสียงประสานโดยคนไทยทั้งหมด เป็นการโชว์อัตลักษณ์ ที่ยังไม่เคยมีใครทำ อาทิ การนำบทสวดมานำเสนอในรูปแบบ Jazz Orchestra เวทีนี้ยังส่งเสริมให้ทุกคนก้าวข้าม “การทำเหมือน”หรือ “เลียนแบบ” มาเป็น”การสร้างผลงาน” ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยพยายามสร้างงานของตัวเอง”ดร.ณรงค์ กล่าว​อาจารย์นพดล ถิรธราดล รองคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล และ Project Manager ของงาน TIJC บอกว่า ปัจจุบันวงการแจ๊สทั่วโลกรู้จักงานนี้เป็นอย่างดี เป็นงานแจ๊สที่เปิดกว้าง ทำให้ทุกคนพร้อมจะตบเท้าเข้าร่วมในฐานะของงานแจ๊สที่เข้มข้น​“ยุคนี้คนจะเข้าหาสิ่งที่ตัวเองสนใจเฉพาะด้านมากขึ้น เราจึงพยายามดึงนักดนตรีแจ๊สสายตรงมาเสิร์ฟให้ผู้ชม สร้างความสุข ความยั่งยืนให้สังคม ก็หวังว่าสิ่งที่เราเลือกจะได้รับการตอบรับที่ดี”สำหรับวงไฮไลต์ที่พร้อมตบเท้าขึ้นเวที TIJC ทั้ง 3 วง ได้แก่ Jonathan Kreisberg Quartet (Featuring Eric Harland) เป็นวงที่มีชื่อเสียงอยู่ในขั้นสุดยอดของโลกทั้งวง Steven Feifke Trio with Chad Lefkowitz-Brown คือวงของสุดยอดนักเปียโนเจ้าของรางวัลแกรมมี่ ที่มาแรงในนาทีนี้ และ Jochen Rueckert คือวงที่รวมตัวจี๊ดของวงการแจ๊สเอาไว้ทุกตำแหน่ง“ผมเชื่อว่า วันหนึ่งศิลปินเหล่านี้ จะได้รับการบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ของวงการดนตรีแจ๊ส”​นอกจากนี้ ยังมีวงชื่อดังอื่นๆ อาทิ Loop Doctors with Alemay Fernandez, Candlelight Ficus, Gabriele Buonasorte Quartet ฯลฯ รวมไปถึงวงที่สถานทูตประเทศต่างๆ สนับสนุนให้มาร่วมงานนี้ ทั้งสถานทูตฝรั่งเศส, สถานทูตอิตาลี, สถานทูตออสเตรีย และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ และวงจากประเทศสิงคโปร์ที่มาเกือบทุกปี รวมถึงวงจากไต้หวัน แสดงให้เห็นว่าเมื่อ TIJC เปิดเวที คนในวงการมากมาย พร้อมจะมาปักธงที่นี่​สำหรับการแสดงภายในงานแบ่งเป็น 3 เวทีหลัก ได้แก่ เวที Main Stage เป็นการแสดงของนักดนตรีแจ๊สไทยและวงต่างประเทศ ซึ่งจะมีไฮไลต์ผลัดเปลี่ยนโชว์ฝีมือทุกคืน เวที Ovel Stage เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีแจ๊สทั่วประเทศมาปล่อยของ และต่อยอดเป็นอีกเวทีคือ Cat Stage ซึ่งเป็นอีกเวทีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีที่มาร่วมงาน ได้แสดงและลุ้นเล่นร่วมกับศิลปินระดับโลก​“เรามีการแสดงให้ คนที่มางานได้ชมดนตรีเต็มพื้นที่ในงาน มีนักดนตรีอายุตั้งแต่ 7 ขวบ ซึ่งมาจาก Jazz Camp ไปจนถึงผู้สูงวัย และนักดนตรีผู้บกพร่องทางสายตา เรียกได้ว่าเราคือ Jazz For All โดยTIJC พิสูจน์แล้วว่าเป็นเสาหลักของ Jazz Education เป็นงานรวมนักดนตรีแจ๊ส ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับโลก ไปจนถึงคนที่สนใจ มารวมตัวกัน โดยมีดนตรีแจ๊สเป็นตัวเชื่อม ปรากฎการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึง คำพูดของ Sonny Rollins ที่พูดว่า ดนตรีแจ๊สทำให้เราได้มาพบกัน เพื่อที่จะมาอยู่ในโลกที่สร้างสรรค์ ผมเชื่อว่าหมุดหมายที่ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ สำเร็จได้ไม่ยาก หากทุกๆปีเราได้มาแสดงพลังร่วมกัน” อาจารน์นพดล กล่าว​ในปีนี้TIJC ยังได้ร่วมกับ บริษัทยามาฮ่า ริเวอร์ซิตี้ และศิลปิน ที่ทำงานศิลปะ ภายใต้ผลงานชื่อOctober29 หรือ ฐกฤต ครุฑพุ่ม ได้เพนท์เปียโน โดยจะนำมาตั้งไว้ภายในงาน เพื่อให้ศิลปินระดับโลกและคนที่มางานบรรเลง ตลอดทั้ง3 วัน หลังจากนั้นจะนำไปเปิดประมูลที่ ริเวอร์ซิตี้ นำเงินรายได้เข้าโครงการJazz aid ขยายโอกาสให้เด็กๆ ในต่างจังหวัด ได้มาเข้าแคมป์ในปีต่อไป​เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ เพื่อการเรียนรู้ 2567 หรือ TIJC 2024 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับผู้ที่สนใจ ติดตามข้อมูลได้ที่ www.tijc.net และfacebook.com/tijc.net