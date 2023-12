“โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, ซาร่า ซาโลรา, เพียว เอกพันธ์” มอบความสุขผ่านบทเพลงไม่รู้จบ! ส่งท้ายปีที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

คิง เพาเวอร์ เฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ จัดงาน “KING POWER CELEBRATION 2024 ช้อปสนุก ความสุขเป็นไปได้ไม่รู้จบ” ขนทัพศิลปินคนดังนำทีมโดย โต๋-ศักดิ์สิทธิ์, ซาร่า-ซาโลรา, เพียว-เอกพันธ์, ชามุก-สุชานันท์ ส่งมอบความสุขแบบใกล้ชิดต่อเนื่องความสนุกส่งท้ายปีในวันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ พบกับศิลปิน วง HYBS, วง ROOFTOP และ THE TOYS ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ เฉลิมฉลองความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พาเหรดศิลปินคับคั่ง เริ่มต้นความสุข โดย PURENESSLY (เพียว-เอกพันธ์) นักร้องมากความสามารถที่มาโชว์พลังน้ำเสียงคุณภาพสะกดผู้ชมทั่วทุกคน ต่อด้วย SARAH SALOLA (ซาร่า-ซาโลรา) สาวมาดเท่ เสียงละมุน มาพร้อมกีต้าร์คู่ใจพร้อมใกล้ชิดกับแฟนๆแบบเป็นกันเอง ต่อเนื่องด้วย ชามุก-สุชานันท์ มาพร้อมโชว์พลังเสียงร้องแบบไม่กั๊กดึงดูดแฟนเพลงเข้าไปในภวังค์เสียงของเธอที่สุดและไฮไลท์สุดพิเศษในค่ำคืนคริสมาสต์กับ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ นักร้อง นักเปียโนสุดอบอุ่นมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในบรรยากาศแสนโรแมนติกนอกจากนี้ เตรียมพบฟรีคอนเสิร์ตต่อเนื่อง! ในวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. โดยวันที่ 29 ธ.ค.66 พบกับ วง HYBS ,วันที่ 30 ธ.ค.66 พบกับ วง ROOFTOP และเตรียมพบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ในคืนสุดท้ายของปี (31 ธ.ค.) นับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ไปกับนักร้องและนักดนตรีมากความสามารถแห่งยุค THE TOYS พาทุกคนสนุกส่งท้ายปีไปกับทุกบทเพลงยอดฮิต ที่จะทำให้คืนข้ามปี 2566 กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษยิ่งกว่าปีไหนๆ อย่างแน่นอนพลาดไม่ได้! พบ WONDER BOX ช้อปสนุก เปิดกล่องความสุขไม่รู้จบ พบกับความสนุกสุดมันส์ เพียงช้อปครบตามเงื่อนไข รับทันที! WONDER BOX กล่องความสุข ที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำ*เฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และสำหรับผู้ที่มีไฟลต์บิน ตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา และภูเก็ต ลงทะเบียนก่อนช้อป ลุ้นสนุกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท สำหรับช้อปตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกอีกมากมายฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ในงาน “KING POWER CELEBRATION 2024 ช้อปสนุก ความสุขเป็นไปได้ไม่รู้จบ” ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปิน พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สมัครสมาชิกและรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และ LINE Official Account : @KINGPOWER หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียง โทร. 02 –338 – 7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE Official Account : @KP_ChatToShop