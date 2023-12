Countdown นี้ที่ Hobs ICONSIAM เข้าสู่คืนข้ามปีสุดพิเศษ กับเมนูพิเศษและโชว์พิเศษ

หนึ่งใน Destination ร้านอาหารริเวอร์ฟร้อนท์ ที่ใครมากรุงเทพต้องห้ามพลาด สำหรับRestaurant & Bar ที่ขึ้นชื่อว่าวิวสวยที่สุดในประเทศไทย และถูกจัดอันดับ 1St Place ที่ได้รับความนิยมจากเหล่าฟู้ดดี้และไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ ที่กำลังมองหาร้านสำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสังสรรค์ นั่งดื่มด่ำไปกับช่วงเวลานับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ กับบรรยากาศที่ดีที่สุดริมคุ้งน้ำเจ้าพระยาอาณาจักรแห่งเบียร์ ที่เสิร์ฟทั้งเบียร์สารพัดชนิดจากทุกมุมโลก พร้อมด้วยอาหารรสเลิศ ธุรกิจหนึ่งในเครือของCEO ผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจอันดับต้น ๆ ของไทย ทั้งด้าน Food & Beverage, Restaurant และ Entertainment โดยตั้งอยู่บนพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัว เพื่อน และคนพิเศษ กับท็อปวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาแบบ 180 องศา วิวดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เหล่าคนพิเศษจะมาใช้เวลาร่วมกัน ที่ผ่านมา “Hobs Classic @ICONSIAM” ได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยเปิดประสบการณ์ให้ผู้มาใช้บริการได้อยู่ในวิวสวย ๆ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด กับความทรงจำที่ดีในการเฉลิมฉลองและโอกาสสำคัญในวันเค้าท์ดาวน์ “Hobs Classic @ICONSIAM” จึงขออยู่ในการร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2024 นี้ แบบ “A Night of Memories & Merriment” เพื่อให้เป็นค่ำคืนแห่งความทรงจำ และค่ำคืนแห่งความสนุกสนาน ด้วยการนำเสนอเมนูสุดพิเศษ พร้อมกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากเหล่าศิลปินคนดัง ที่จะมาขับกล่อม บทเพลงแห่งความรัก ความสุข ความหวัง ให้ได้ฟังไปพร้อมกัน โดยเตรียมพร้อมสำหรับการพาคุณเข้าสู่คืนข้ามปีสุดพิเศษกับ 7 คอร์สอาหาร ที่ประกอบไปด้วย Full Course Dinner ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อค่ำคืนพิเศษ• CANAPE: Sweet and Sour & Miang Saap Unagi เปิดด้วยเมนูหวานๆเปรี้ยวๆ มาพร้อมเมี่ยงแซ่บปลาไหลย่าง คาเวียร์ กลมกล่อมด้วยซอสมะขาม และ ปลาไหลย่างคาเวียร์ พร้อมส้มจากโครงการหลวงและสมุนไพรไทย ตกแต่งด้วยซอสมะขามบนใบบัวบก• AMUSE BOUCHE: Fish Mosaic ปลาเก๋าเพลิงพันด้วยสาหร่ายโนริและหลนมิโซะ และส่วนประกอบจากแตงกวาญี่ปุ่นและเรดแรดิช สุดแสนอร่อย• มาถึงเมนูสลัด ที่มีให้เลือกทั้ง “Melon Iberico” ที่ใช้เมลอนคัดพิเศษจาก จ.ราชบุรี บวกกับฝรั่งชมพูจาก จ.นครปฐม วอลนัทคั่วเกลือทะเล เข้ากันแบบไม่น่าเชื่อ รวมถึงเมนู “Watermelon Unagi” สลัดปลาไหลย่างบนแตงโม จาก จ.พิจิตร• ด้านเมนูซุป ก็มีมาให้เลือก ตั้งแต่ “Tom Klong Consomme Lobster Ravioli” ต้มโคล้งกุ้งล็อบสเตอร์ และ “Tom Klong Consomme Mushroom Ravioli” ต้มโคล้งราวีโอลีเห็ด• ส่วนจานหลัก มีมาให้เลือกทั้ง “Sarat Coral Trout Grillees” เมนูปลากุดสลาดย่างจาก จ.สุราษฎร์ธานี และ “Beef Rossini” เนื้อสันในสายพันธุ์ไทยวากิว จาก จ.สกลนคร และ ฟัวกราส์• เมื่อทานจานหลักไปแล้ว ของหวานก็ต้องจัดเต็มเช่นกัน กับเมนู “Fleur De Benjamas” ไอศกรีมจากดอกเบญจมาศ หอมหวานนุ่มละมุนลิ้น และปิดท้ายด้วย AFTER MEAL : “Ochazuke” ซึ่งทุกเมนูรังสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ภายใต้คอนเซปต์ “The Charming of Local Ingredients and Sustainable” กับเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ที่ Hobs เสิร์ฟกันแบบ Free flow ตลอดทั้งคืนและอีกหนึ่งไฮไลท์กับเหล่าศิลปินพิเศษ ที่จะมาร่วมในค่ำคืนสุดพิเศษ ทั้ง “MOBYe” สาวน้อยเสียงใส ที่จะมากุมหัวใจนักดื่ม , “Tinn” ศิลปินมากความสามารถ ที่จะมาขับกล่อมให้เคลิ้มกับเสียงและบรรยากาศสุดโรแมนติก ปิดท้ายด้วย “Season Five” กับการแสดงสดที่พร้อมตรึงใจผู้ชมทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2023 คืนส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปี 2024 แบบ “A night of memories & merriment” ตอกย้ำความเป็นที่ 1 Destination ยอดฮิต ทำกรุงเทพให้มีสีสันและคึกคักในยามค่ำคืน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้กันได้ที่ “Hobs Classic @ICONSIAM” บริเวณชั้น 6 โซนทัศนานคร เทอร์เรซ ICONSIAM เปิดให้บริการทุกวัน สำรองที่นั่งที่เบอร์ 095-197-1905 และ “Line Official”https://lin.ee/3UO7jC6 ที่นั่งริมน้ำ ราคา 16,000 บาท และที่นั่งปกติ ราคา 14,000 บาท ราคานี้รวมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกับเซอร์ไพรส์ Lucky draw ภายในงาน … แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษ กับคนพิเศษ ในวันพิเศษไปด้วยกัน