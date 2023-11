สยาม ทาคาชิมายะ จับมือ ไอคอนสยาม ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี จัดงาน “IKEBANA and Flower Show” นิทรรศการศาสตร์การจัดดอกไม้เก่าแก่ประจำชาติญี่ปุ่น

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมกับ ไอคอนสยาม ตอกย้ำบรรยากาศแห่งความสุข ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี อย่างต่อเนื่อง กับความงามของศิลปะศาสตร์การจัดดอกไม้สไตล์เก่าแก่ของญี่ปุ่น ที่หาชมได้ยาก ในงาน “IKEBANA and Flower Show” (อิเคบานะ แอนด์ ฟลาวเวอร์ โชว์) ภายใต้คอนเซปต์ “The Journey of Rose” ผสมผสานดอกไม้ไทยและดอกไม้ญี่ปุ่น เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของ ไอคอนสยาม, ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และครบรอบ 50 ปี สมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 พบกับนิทรรศการการจัดดอกไม้จาก Ikenobo, Ohara และ Sogetsu พร้อมบูธ ดอกไม้จากร้านค้าดังกว่า 20 ร้าน!! รื่นรมย์กับกิจกรรมสาธิตการจัดดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย ในระหว่างวันนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามบรรยากาศภายในการจัดงาน อบอวลด้วยความสดชื่นจากการประดับตกแต่ง ด้วยดอกไม้นานาพรรณ ในธีม “รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ นิจนิรันดร์” เรียกว่าชวนแวะแชะภาพเก็บความประทับใจแทบทุกมุม สำหรับไฮไลต์ สุดว้าว!! ต้องยกให้การจัดนิทรรศการของ 3 สถาบันดัง ที่ครีเอทมาเพื่อวาระเฉลิมฉลอง สยามทาคาชิมายะ ครบรอบ 5 ปีโดยเฉพาะ เริ่มกันที่สถาบัน “Ikenobo” ซึ่ง “Ikenobo” ถูกยกให้เป็นต้นกำเนิดของ “Ikebana”โดยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานถึง 560 ปี ครอบคลุมทั้ง ศาสตร์การจัดดอกไม้แบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ ซึ่งมี “จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี” เป็นพื้นฐานของ “Ikenobo” โดยแนวคิดในการจัดดอกไม้ในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนมุมมองด้านการค้นหาและเคารพความสดใสของชีวิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือเคารพในความแตกต่างเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมสงบสุข โดยใช้ดอกกุหลาบหลากชนิดและหลายสีในการประดับตกแต่ง เพื่อเป็นสื่อกลาง ซึ่งดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของสยามทาคาชิมะ และภายในการจัดนิทรรศการยังมีการใช้แจกันยาว เพื่อให้สัมผัสได้ถึงความสุข อันอบอุ่นไม่มีสิ้นสุด​ต่อกันด้วยสถาบันการจัดดอกไม้ “Ohara” โดยคอนเซปต์การจัดนิทรรศการดอกไม้เพื่อร่วมในวาระเฉลิมฉลอง 5 ปี สยามทาคาชิมายะ เป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้คุณค่ากับสิ่งสำคัญที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ในด้านประเพณีและนวัตกรรม ยึดมั่นร่วมทะนุถนอม และส่งต่อประสบการณ์ที่มีและสิ่งที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อนสู่รุ่นต่อไปอย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นปรัชญาไฮกุของมัตสึโอะ บาโชปิดท้ายกันด้วยสถาบัน “Sogetsu” สำหรับคอนเซปต์ในปี 2023 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม และ สยาม ทาคาชิมายะ จึงดีไซน์บรรยากาศบูธให้มีทั้งการจัดดอกไม้และการละเล่นดอกไม้ไฟ ให้เหมือนในคืนพระจันทร์เต็มดวง เพราะดอกไม้ไฟเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองและความสุข และดอกไม้ก็เป็นส่วนสำคัญของการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพรแก่ผู้คนด้วย เมื่อรวมสัญลักษณ์แห่งความสุขทั้งสองเข้าด้วยกัน จึงจะได้ชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ ผ่านศิลปะการจัดดอกไม้อิเคบานะในงานฉลองครบรอบ 5 ปีนี้ ที่สำคัญฉากการจัดดอกไม้อิเคบานะ จะมีเนื้อเรื่องตรงกับวันลอยกระทงด้วยเรือที่คู่รักจะขึ้นจะถูกประดับด้วยดอกกุหลาบแดง สัญลักษณ์แห่งความรักและสัญลักษณ์ของสยาม ทาคาชิมายะนั่นเอง นอกจากนี้บนเวทียังมีการประดับตกแต่งด้วยการจัดดอกไม้จากสมาคมอิเคบานะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อก แชปเตอร์ 177 ที่มาในคอนเซปต์ “การฟื้นคืนของการเชื่อมต่ออันเป็นสากล” (Reviving Universal Connections) สื่อถึงประเทศไทยที่ไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องราวใดๆ ก็ยังคงรักษาความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สร้างสัมพันธ์อันกลมเกลียวกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีดื่มด่ำกับความงามของศิลปะศาสตร์การจัดดอกไม้สไตล์เก่าแก่ของญี่ปุ่น Ikebana แล้ว ภายในบริเวณงาน ยังมีการออกร้านของสยาม ทาคาชิมายะ อาทิ Ganon, Aquamind, Pana, Tiny Forest, ขนมวากาชิ, Ganyudo,ผลิตภัณท์สปากลิ่นดอกไม้จาก Mistine และแบรนด์ดังจากไอคอนคราฟต์ อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, VASSANA, LAMUN และPHANPAKORN. FLOWERATIVE และยังเพลิดเพลินไปกับดอกไม้แสนสวยอีกมากมาย กับการออกบูธของร้านจำหน่ายดอกไม้และพันธุ์ไม้ดอกจากสวนชั้นนำ อาทิ สวน MU Orchids จ.นครปฐม ผู้พัฒนาสายพันธุ์และจำหน่าย "บางกอกซันเซท" ดอกกล้วยไม้หอมที่ออกดอกเก่งที่สุดในโลก, ดอกกล้วยไม้หวายและแคทรียาหลากสีสัน จาก Daunpen Garden, ดอกเบญจมาศกว่า 30 สายพันธุ์จาก Big Tae Garden จ.สระบุรี, ร้านจัดดอกไม้บน IG ชื่อดัง Flowers in the Mist และ Craftmade Flowerรื่นรมย์กับบรรยากาศแห่งความสุขของศาสตร์การจัดดอกไม้เก่าแก่ของญี่ปุ่นได้ใน “IKEBANA and Flower Show” ตื่นตากับการออกบูธดอกไม้งามสดชื่นทุกตารางนิ้ว และร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปจัดดอกไม้สุดสร้างสรรค์ ได้แล้ววันนี้ – 28 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya