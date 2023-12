“50 CENT” ชวนโยกกับคอนเสิร์ต "THE FINAL LAP TOUR 2023 BANGKOK" 19 ธ.ค. นี้ ที่เดียวในเอเชีย!

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 20 ปีของเดบิวต์อัลบั้มระดับตำนาน “Get Rich or Die Tryin’” (เก็ท ริช ออร์ ดาย ทรายอิน) ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 19 ธันวาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีงานนี้ส่องเซ็ตลิสต์แล้วต้องบอกว่าตัวพ่ออย่าง 50 Cent พร้อมจัดเต็ม ชวนรำลึกความหลังเมื่อครั้งใส่สแนปแบ็คสีสดใสในยุค Bling Era เอ็นจอยกับเพลงฮิตที่ทุกคนคุ้นหูที่ไม่เพียงแต่มีเพลงปัง ๆ จากอัลบั้ม “Get Rich or Die Tryin’” ทั้ง “In Da Club” (อิน ดา คลับ), “P.I.M.P” (พี ไอ เอ็ม พี), และ “21 Questions” (ทเวนตี้ วัน เควสชั่นส์) แล้ว ยังมีเพลงฮิตที่ทุกคนต้องโยกตามอย่าง “Get Up” (เก็ท อัป), “Hate It Or Love It” (เฮท อิท ออร์ เลิฟ อิท) รวมถึงเพลงฮิปฮอประดับตำนานวัยรุ่นยุคมิลเลนเนียมอย่าง “Candy Shop” (แคนดี้ ช็อป) อีกด้วยแฟนชาวไทยเตรียมตัวพบกับเจ้าพ่อเพลงฮิปฮอป หนึ่งในต้นตำรับ Gangsta Rapper อย่าง 50 Cent ได้ในคอนเสิร์ต “50 Cent The Final Lap Tour in Bangkok” บัตรยังมีจำหน่าย ซื้อด่วนที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือซื้อบัตรที่หน้างาน