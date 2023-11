ที่เดียวในเอเชีย! “50 CENT” แรปเปอร์ตัวพ่อ ฉลอง 20 ปี กับคอนเสิร์ตใหญ่ “THE FINAL LAP TOUR 2023 BANGKOK” 19 ธ.ค.นี้

อัลบั้มชุดแรก “Get Rich or Die Tryin’” ทำให้ 50 Cent เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากแฟน ๆ และนักวิจารณ์เพลงทั่วโลก ด้วยยอดขายกว่า 30 ล้านก็อปปี้ ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ยอดขายเติบโตไวที่สุดอัลบั้มหนึ่ง ส่งผลให้เขากลายเป็นหนึ่งในศิลปินผู้ทรงอิทธิพลในวงการเพลงฮิปฮอปแฟนชาวไทยเตรียมตัวพบกับเจ้าพ่อเพลงฮิปฮอป หนึ่งในต้นตำรับ Gangsta Rapper รำลึกความหลังเมื่อครั้งใส่สแนปแบ็คสีสดใสในยุค Bling Era เอ็นจอยกับเพลงฮิตที่ทุกคนคุ้นหูทั้ง “In Da Club” (อิน ดา คลับ), “21 Questions” (ทเวนตี้ วัน เควสชั่นส์), “Get Up” (เก็ท อัป) และ “Hate It Or Love It” (เฮท อิท ออร์ เลิฟ อิท) ในคอนเสิร์ต “50 Cent The Final Lap Tour in Bangkok” จำหน่ายบัตรรอบทั่วไปแล้ววันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตและแพ็คเกจวีไอพีคลิก livenationtero.co.th