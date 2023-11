ตำนานที่ยังหายใจ “Tom Jones” กับคอนเสิร์ตl “Tom Jones: Ages & Stages Tour in Bangkok” 14 มี.ค. 67 ขายบัตร 15 ธ.ค.นี้

Tom Jones ศิลปินรุ่นใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร ผู้มาพร้อมกับเสียงทรงพลังที่ทรงอิทธิพลในวงการดนตรีมานานกว่า 60 ปีนับตั้งแต่ยุค 60s เคยคว้ารางวัลประวัติศาสตร์อย่าง GRAMMY Awards ® สาขา Best New Artist รวมทั้งเป็นเจ้าของเพลงฮิตติดหูมากมาย ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนมียอดขายรวมกว่า 100 ล้านอัลบั้ม ซึ่งด้วยพลังที่ส่งผ่านเสียงร้องและเพลงของเขามาอย่างยาวนาน Tom Jones ยังได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่เข้าถึงคนฟังได้ทุกเพศ ทุกวัยอย่างไม่เคยตกยุคสมัย พิสูจน์ด้วย “Surrounded By Time” อัลบั้มเมื่อปี 2564 ที่พาเขาแซงหน้า Bob Dylan สร้างสถิติใหม่อย่างการศิลปินชายอายุมากที่สุดที่ได้ขึ้นไปอยู่บนอันดับ 1 ของชาร์ตเพลงในอังกฤษ ส่วนในบทบาทอื่นๆ Tom Jones เคยร่วมเป็นหนึ่งในโค้ชของรายการ The Voice UK ซึ่งทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักอีกครั้งในฐานะนักร้องรุ่นใหญ่ที่เข้ากับรุ่นเล็กได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ เขายังเคยเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ Mars Attacks และ Playhouse Presents: King of The Teds อีกด้วยAges & Stages ทัวร์ครั้งใหม่พร้อมโชว์สุดพิเศษจากทุกการเดินทางบนเส้นทางศิลปินกว่า 6 ทศวรรษที่แฟนเพลงทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง โดยเอเชียทัวร์จะเริ่มขึ้นในปี 2567 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตามมาด้วยกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กรุงไทเป ไต้หวัน กรุงเทพฯ และฮ่องกง