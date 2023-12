ยังเหลือพรุ่งนี้อีก 1 รอบ! เหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์อวดพลังเสียง พร้อมชวนแฟนชาวไทยร้องเพลงโปรดใน “Disney Princess – The Concert in Bangkok”

เปิดการแสดงรอบแรกที่ไทยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ สำหรับแฟนดิสนีย์ที่พลาดโอกาสในรอบวันเสาร์ บัตรยังมีจำหน่ายในรอบวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์หรือบริเวณหน้างานค่ำคืนแห่งความฝันและจินตนาการของเหล่าแฟนดิสนีย์ถูกรังสรรค์เสียงร้องคุณภาพระดับบรอดเวย์จาก 4 เจ้าหญิง ได้แก่ Aisha Jackson, Steffanie Leigh, Krysta Rodriguez และ Anneliese van der Pol ร่วมด้วย Benjamin Rauhala และ Prince, Adam J. Levy ผู้สร้างสรรค์ดนตรีและอยู่เบื้องหลังโชว์ครั้งนี้เปิดโชว์ด้วย Starting Now เพลงธีมที่ปลุกอารมณ์คนทั้งฮอลล์ให้ออกเดินทางไปในโลกของเหล่าเจ้าหญิงด้วยกัน ต่อด้วยสเตจเดี่ยวของแต่ละคน เริ่มที่ When Will My Life Begin (จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Tangled) ร้องโดย Steffanie Leigh, Reflection (จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Mulan) ร้องโดย Krysta Rodriguez, Touch The Sky (จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Brave) ร้องโดย Anneliese van der Po และ For The First Time (จากภาพยนตร์แอนิเมชัน Frozen) ร้องโดย Aisha Jacksonและแน่นอนว่าเพลงโปรดของแฟนดิสนีย์ชาวไทย ไม่ว่าจะ How Far I’ll Go, A Whole New World, Colors of the Wind, Part of Your World, Almost There, Love Is An Open Door, Let It Go และเพลงอื่นๆ รวมกว่า 20 เพลงที่ถูกนำมาเรียงร้อยเป็นอีกรูปแบบของโชว์เพลงดิสนีย์ที่ไม่ซ้ำกับโชว์ไหนมาก่อนคนรักดิสนีย์ต้องไม่พลาดที่จะมาสัมผัสกับความตระการตาด้วยโปรดักชันแบบมิวสิคัลระดับโลก ที่ทำให้ทุกคนนึกถึงฉากสุดประทับใจจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่องต่าง ๆ