ถึงไทยแล้ว! เหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ โชว์พลังเสียงอุ่นเครื่องก่อนไปฟังกันเต็ม ๆ ใน “DISNEY PRINCESS - THE CONCERT IN BANGKOK” 2 - 3 ธันวาคมนี้

ก่อนจะดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงจากเหล่านักแสดงคุณภาพระดับบรอดเวย์ที่จะมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น Disney Princess ที่ทุกคนชื่นชอบ 6 นักแสดงหลัก นำทีมโดย Aisha Jackson, Steffanie Leigh, Krysta Rodriguez, Anneliese van der Pol พร้อมด้วย Benjamin Rauhala และ Prince, Adam J. Levy ก็ได้จัด Meet & Greet สุดพิเศษ อุ่นเครื่องก่อนไปสนุกกันแบบจัดเต็มในคอนเสิร์ตที่จะเริ่มเปิดการแสดงรอบแรกในวันเสาร์นี้ (2 ธันวาคม 2566)นอกจากจะได้ฟังเสียงเพราะ ๆ จากเหล่านักแสดงบรอดเวย์แล้ว ยังมีแขกรับเชิญผู้เป็นแฟนคลับเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวจริงอย่าง “แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น”และ “ทารีน่า โบเทส” มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2566 มาพูดคุยถึงความประทับใจที่มีต่อการ์ตูนเจ้าหญิงดิสนีย์ ร่วมด้วย “พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน” , “เนย ปภาดา กลิ่นสุมาลย์” และ “แพม สุธานุช ธรรมวงค์”ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกแห่งจินตนาการไปกับเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตลอดเวลากว่าสองชั่วโมง ตระการตาด้วยโปรดักชันแบบมิวสิคัลระดับโลก ที่ทำให้ทุกคนนึกถึงฉากสุดประทับใจจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่องต่าง ๆ พร้อมบทเพลงที่ทุกคนร้องได้ไม่ว่าจะเป็น “How Far I’ll Go,” “A Whole New World,” “Colors of the Wind,” “Part of Your World,” “Almost There,” “Let It Go” และเพลงอื่น ๆ จากดิสนีย์ ใน Disney Princess – The Concert in Bangkok