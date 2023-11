“ป๋าเต็ด-น้าเน็ก-ทอม-กิต” ผนึกกำลังเสวนาหนุนอุตสาหกรรมหนังสือไทยให้เป็น Soft Power “มาตาลดา” คว้ารางวัลที่สุดของหนังสือนิยายไทยแห่งปี NAIIN READERS AWARDS 2023

อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายและจัดส่งหนังสือรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ส่งเสริมผู้สร้างสรรค์งานเขียน งานแปล จัดงานประกาศรางวัลหนังสือสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับงาน NAIIN READERS’ AWARDS 2023 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยคัดเลือกจากหนังสือที่มียอดจำหน่ายช่วงเปิดตัวสูงสุด 5 อันดับแรก มาเป็นผู้เข้าชิงรางวัล และเปิดให้นักอ่านตัวจริงได้ร่วมกันลงคะแนนโหวตระหว่างวันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโดยมีรางวัลสาขาต่างๆ รวม 13 สาขาได้แก่1. รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายไทยแห่งปีได้แก่ ชุด มาตาลดา2. รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายแปลเอเชียแห่งปีได้แก่ ร้านกาแฟจันทร์เต็มดวง ในคืนที่จันทร์ไม่เต็มดวง3. รางวัลที่สุดของหนังสือนิยายวายแห่งปีได้แก่ My President แฟนผมเป็นประธาน4. รางวัลที่สุดของหนังสือ HOW TO ไทยแห่งปีได้แก่ ความลับของความสุข Secrets of Happiness5. รางวัลที่สุดของหนังสือ HOW TO แปลแห่งปีได้แก่ เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ช6. รางวัลที่สุดของหนังสือมังงะ และ ไลท์โนเวลแห่งปีได้แก่ The Wolf Who Picked Up หมาป่าผู้เก็บบางสิ่งมา เล่ม 17. รางวัลที่สุดของหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กแห่งปีได้แก่ แมวน้อยไร้ชื่อ (ปกแข็ง)8. รางวัลที่สุดของหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งปีได้แก่ ขอให้วัยเยาว์ของเราเป็นนิรันดร์9. รางวัลที่สุดของหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแห่งปีได้แก่ สัญญานะว่าจะยิ้มให้กับตัวเอง10. รางวัลที่สุดของหนังสือสู่หน้าจอแห่งปีได้แก่ หอมกลิ่นความรัก11. รางวัลที่สุดของหนังสือยอดนิยมแห่งปีได้แก่ จิตวิทยาสายดาร์ก12. รางวัลที่สุดของหนังสือยอดนิยมตลอดกาลได้แก่ ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่นายอินทร์ร่วมกับแพลตฟอร์ต TikTok มอบให้แก่นักรีวิวหนังสือกับรางวัล นักอ่านตาม Tiktok ที่ได้รับโหวตจาก Tiktoker มารับรางวัลในงานนี้อีกด้วยไม่เพียงแต่การมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานเขียนแล้ว ภายในงานยังจัดให้มี Mini talk ในหัวข้อ “หนังสือไทยพลังใหม่ Soft Power” นำโดย ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ที่มาชวน น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , คุณทอม จักรกฤต โยมพยอม และ คุณกิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงคำยอดนิยมที่มักถูกพูดถึงกันในขณะนี้ อย่างคำว่า Soft Power ที่เป็นกำลังสำคัญของแต่ละประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสนับสนุน Soft Power ของไทยทั้ง 5 ด้านหรือ 5F ได้แก่ Food อาหารไทย , Fashion แฟชั่นไทย , Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย , Festival เทศกาลประเพณีไทย , Film ภาพยนตร์ไทยที่วงการอุตสาหกรรมหนังสือที่หลากหลายมุมมองต่างเห็นวงการหนังสือในไทยมีศักยภาพ ในการส่งเสริม Soft Power ด้านต่างๆ ของไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนถึงทิศทางการเติบโตของวงการหนังสือที่มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย พร้อมทั้งแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งผู้สร้างสรรค์งาน ผู้ผลิตหนังสือไปจนถึงผู้อ่านที่จะมีเป็นกำลังในการผลักดันหนังสือไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสามารถติดตามข่าวสารวงการหนังสือไทย ได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ : naiinfanclub