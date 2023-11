“โอห์ม” ปล่อยซิงเกิลละมุนใจ “ได้แค่รักเธอ” บอกเล่าทุกความรู้สึก ในซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน”

​ เมื่อซีรีส์ดี เพลงประกอบซีรีส์ก็ต้องโดน และจะยิ่งโดนและอินเข้าไปอีก เมื่อนักแสดงเป็นคนถ่ายทอดบทเพลงด้วยตัวเอง ล่าสุด โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ หรือ เชฟชิน จากซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครผ่านเสียงละมุน ในบทเพลง “ได้แค่รักเธอ” ประกอบซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” เพลงดีความหมายโดนที่พูดถึงการบอกรัก และพร้อมยืนเคียงข้างซัพพอร์ตคนที่เรารักเสมอ งานนี้โอห์มถึงขั้นบอกว่าตื่นเต้น และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้ง พร้อมชวนแฟนซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนติดตาม MV ที่ไปถ่ายทำในสถานที่สวย ๆ อย่าง พรีโม เพียซซ่า เขาใหญ่ นี้อีกด้วย​โดยโอห์ม พูดถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้ง ผมก็ดีใจมากครับ ที่ได้กลับมาร้องเป็นเพลงที่สื่อสารของตัวละคร คุยกับพี่ติ๊กโปรดิวเซอร์บอกว่าเนื้อร้องจะเกี่ยวข้องและบอกถึงทุกความสัมพันธ์ในตัวละครของทั้งเรื่องเลย แต่ถ้ามองในมุมตัวละครเชฟชิน ผมมองว่าตัวชินเองเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจรับให้ใครแต่ว่าในใจเรามีความอ่อนไหว และพร้อมจะอยู่ข้าง ๆ คนที่เรารักนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเค้าจะแสดงออกไปอย่างไร มันก็ทำให้เราสื่อสารออกมาได้ทั้งเพลงได้ โอห์มก็ฝากแฟน ๆ ฟังเพลง ได้แค่รักเธอด้วยนะครับ ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน ของพวกเรา เป็นเพลงที่ ฟังง่าย ความหมายดี ตัวผมก็ตั้งใจถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาเพื่อทุกคน และตอนนี้มี เอ็มวีตัวเต็มปล่อยออกมาให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันแล้ว ที่สำคัญเราไปถ่ายทำในสถานที่สวย ๆ ถึงพรีโม เพียซซ่า เขาใหญ่ด้วย สามารถเข้าไปชมได้ทาง YOUTUBE : thaich8 ฝากด้วยนะครับ ”แฟนซีรีส์สามารถหาฟังเพลง “ได้แค่รักเธอ” ได้บน JOOX App โหลดเพลงนี้โทร *339888 และ ติดตาม MV ที่ ได้ที่ FACEBOOK Bake Me Please The Series / YOUTUBE : thaich8 และติดตามซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27, รับชมย้อนหลังได้ที่แรกที่ TrueID ผ่าน 3 ช่องทางแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่อง TrueID, ส่วน Inter-national Fandom รับชมผ่าน GagaOOLala พร้อมติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ 5 หนุ่ม Bake Me Please ได้ทาง FACEBOOK / X / Tiktok / Instargram : Bake Me Please The Series