เริ่ดมากลูกสาว "QRRA" ปล่อยเอ็มวีเดบิวต์ "Miracle" เปิดตัวแรง! ดึงโปรดิวเซอร์ตัวท็อปเกาหลีร่วมงาน

งานนี้ได้ทีมงานมากฝีมืออย่าง B-Rock โปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีใต้ ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงของศิลปินชื่อดัง เช่น Thank you, Family จาก TWICE, Self-Portrait จาก SUHO EXO ฯลฯ มาดูแลในตำแหน่งโปรดิวเซอร์ และได้ ก๊อป-ธานี วงศ์นิวัติขจร (Gop Postcard) เจ้าของเพลงฮิตสุดฟีเวอร์อย่าง คนไม่คุย ของ PROXIE และ ไดอารี่-ปีระกา วงศ์นิวัติขจร มาร่วมเขียนเนื้อเพลงให้ จนกลายเป็นส่วนผสมทางดนตรีที่ลงตัว5 สาววง QRRA กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้พวกเราได้มีการพูดคุยกับทีมว่าคอนเซ็ปส์ของเพลงนี้ว่าในพาร์ทของแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง พอถึงวันถ่ายทำจริงพวกเราก็เต็มที่กับเอ็มวีนี้มาก ๆ อยากให้ทุกคนได้ฟังและติดตามกันด้วย และฝากทุกคนกดไลก์ กดแชร์กันเยอะ ๆ นะคะ แล้วเจอกันค่ะ”วง QRRA เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนกันยายน 2022 ประกอบด้วยสมาชิกจากวง BNK48 และ LYRA (ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น VYRA ในเวลาต่อมา) จำนวน 3 คน ได้แก่ ฟ้อนด์ นิว และ นิกี้ และ 2 สมาชิกใหม่จากวง BNK48 ที่คัดเลือกจากการออดิชัน ได้แก่ ป๊อปเป้อ และ ปาเอญ่าแฟน ๆ ฟังเพลง Miracle และมิวสิควีดีโอแบบเต็ม ๆ ได้แล้ววันนี้ ที่ Youtube: Miracle | QRRA และติดตามเบื้องหลัง และความเคลื่อนไหวของ 5 สาววง QRRA ได้ทาง Facebook : qrraofficial , Instagram : qrra.officialth , TikTok : qrraofficial และ X.Com : @qrraofficial รวมไปถึงรับฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง#Miracle #QRRA #FondQRRA #NewQRRA #NikyQRRA #PopperQRRA #PaeyahQRRA #IndependentRecords #คาร์ร่า