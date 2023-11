“อี จุนโฮ” แจกแฟนเซอร์วิสสุดใกล้ชิดในงานมีตติ้ง “LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR ” วาสนาแฟนชาวไทย 10 ธ.ค. นี้

” ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ เป็นเมืองปิดท้ายในวันที่ 10 ธันวาคม ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สำหรับแฟนๆ ที่ซื้อบัตรทุกราคาจะได้รับสิทธิ์ Hi-Bye Session สามารถซื้อได้ทาง thaiticketmajor.com หรือเค้าท์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 10 สำขำหลัก รำยละเอียด เพิ่มเติมที่ livenationtero.co.th #JUNHO_THE_MOMENT_2023 #JUNHO_THE_MOMENT_BKK



Photo Credit: JYP Entertainment



สำหรับแฟนๆ ที่ตั้งใจไปทำความรู้จัก อี จุนโฮ ในเวอร์ชั่นที่เติบโตขึ้น ในงานแฟนมีตติ้งนี้มีกิจกรรมมากมายที่ทำได้ให้รู้จักจุนโฮมากขึ้น รวมไปถึงชวนแฟนๆ ให้มีส่วนร่วมในเกมที่เรียกทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ส่วนใครที่ตั้งใจไปฟังหลายๆ เพลงที่คิดถึง เตรียมรอฟัง Canvas, Nobody Else รวมไปถึงซิงเกิ้ลญี่ปุ่นอย่าง Can I และ Nothing But You ที่ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีให้แฟนๆ ได้ฟังที่แฟนมีตติ้งทัวร์นี้เป็นที่แรกยังเหลืออีก 3 เมืองสำหรับ “LEE JUNHO 1st FANMEETING TOUR