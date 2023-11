“ไบร์ท วชิรวิชญ์” ใจหาย คอนเสิร์ตกับ “วิน เมธวิน” ครั้งสุดท้าย แยกย้ายไปเติบโต โอดเหนื่อยโฮกเป็นบอส

หลังจากขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารเอง ทำเอาเผยระหว่างมาร่วมงาน รอบปฐมทัศน์ Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า รับเหนื่อยมาก เดี๋ยวจะเปิดรับสมัครอีกหลายตำแหน่ง พร้อมเผยถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายกับคู่จิ้นสายวายยังมีอะไรต้องปรับอยู่ จริงๆ ตอนนี้ก็กำลังตามหาทีมที่ลงตัวไปด้วยกัน ยังต้องการรับเพิ่มอีกหลายๆ คนมากๆ ยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับ เดี๋ยวจะเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเลย ใครสนใจก็เข้ามาทำด้วยกันได้ถามว่าชินไหมกับคำนี้ ไม่ชินเลยครับ จริงๆ รู้สึกว่าชอบเวลาคนเรียกไบร์ทเหมือนเดิม เรามีหลายบทบาท แต่เราก็ยังอยากเป็นน้องของทุกคนเหมือนเดิม อันนี้มันเป็นแค่อีกหนึ่งอย่างที่เราเข้าไปทำ (พนักงานเรียกน้องไบร์ทได้ไหม?)ถามว่าให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ในการเป็นผู้บริหาร ยากจัง 7 เต็ม 10 แล้วกันครับ”โพสต์ซึ้งคอนเสิร์ตสุดท้าย Side by Side Bright Win ที่กัมพูชา ลั่นใจหายวันที่ต่างคนต่างเติบโต ผมว่าไม่ค่อยต่างครับ จริงๆ ตอนอยู่ที่เดียวกัน ต่างคนก็ต่างทำงานของเรา ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ ต่อให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน แต่เรายังมีงานที่ทำร่วมกันอีกหลายอย่างแน่นอนคนครับ จริงๆ ปีหน้าก็มี ผมต้องทำอะไรกับวินแน่ๆ แล้วหนึ่งอย่าง แต่ยังบอกไม่ได้ครับ เป็นโฆษณาครับนอกจากอยากจะขอบคุณวิน ก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยเขาพร้อมที่จะตามเราไปทุกประเทศ เราอยากจะขอบคุณทุกๆ คนเลย แล้วก็อยากขอบคุณวินด้วย เพราะตัวหลักคือผมกับวิน งานมันจะออกมาไม่ได้เลย ถ้าเราสองคนไม่ได้เป็นพาร์ตเนอร์ที่ดีต่อกัน”ปลายปีจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยว สนุกและมีรอยยิ้มกลับบ้าน“ปลายปีครับ 23-24 ธันวาคมนี้ ก็เป็นแฟนมีตติ้งแรกของผมเลย ใครยังไม่มีบัตรก็เข้ามาสนุกด้วยกันได้ บอกเลยว่าอบอุ่น มีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมาย สนุกแน่นอน จะเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นหลายอย่างครับ เชื่อว่าตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะมีรอยยิ้ม กลับบ้านไปทุกคนจะฟลูฟีลแน่นอนครับ มูฟเมนต์อาจจะน้อย แต่โมเมนต์เพียบครับ มีแขกรับเชิญด้วยครับ”