"Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว" EP3 ทำทุกหัวใจว้าวุ่น "คีตะ" คือเเฟนเก่าของ "นะโม"

เเรงต่อเนื่อง! เมื่อความลับถูกเปิดเผย "คีตะ" คือเเฟนเก่าของ "นะโม" เล่นเอาทั้ง เก่งกล้า และ "นที" งอนกันไปเลยทีเดียว เมื่อเก่งกล้าเริ่มเผยความในว่าชอบนะโม ความสัมพันธ์ของคู่นี้ จะพัฒนาต่อได้หรือไม่ และทางด้าน "คุณเกียรติ" เจ้าของ "M Change Entertainment" ก็พร้อมที่จะเเถลงข่าวเปิดตัว Redking เรื่องราวสุดเข้มข้นของซีรีส์ Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว จะเป็นอย่างไร วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ห้ามพลาดเตรียมติดตามรับชมซีรีส์ "Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว" จากค่าย "M Flow Entertainment" ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 34 อมรินทร์ทีวี เวลา 22.45 น. และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอปพลิเคชัน iQlYl (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เวลา 23.45 น.#BeyondTheStarเส้นทางรักพิชิตดวงดาว#MFlowEntertainment