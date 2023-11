“เอ็ม.โฟลว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” บวงสรวงซีรีส์ "Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว" พร้อมลงจอ 11 เดือน 11 ทางช่อง 34 อมรินทร์ทีวี

ฤกษ์งามยามดี บริษัท เอ็ม.โฟลว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้จัดพิธีบวงสรวงซีรีส์ "Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว" นำทีมโดย ผู้จัดฯ "คุณเติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก" เเละ "คุณมิ้นท์ วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล" พร้อมด้วยเหล่านักแสดง หลุยส์ กฤตวัฒน์ เชาวน์ดี, แบงค์ ชาญวุฒิ ขวัญมงคลเจริญ, วิลลี่ อราวิลล์ ชาติทอง, โฟกัส ปุณยวีร์ เอกพันธ์กุล, เบียร์ รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์, กัน สุวิจักขณ์ กุลทองศิวัฒน์, เต้ ณัฐภัทร มีสุข, บิ๊กบอส วรพล เจริญสุข, ศิลปินวง HASHTAX และนักแสดงร่วมอีกมากมาย ณ ศาลพระพิฆเนศ ลานห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์โดยภายในพิธีบวงสรวง มีทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมากมาย อาทิ "คุณผ่านศึก ธงรบ" ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย และเหล่าพันธมิตร พร้อมด้วยสื่อมวลชนหลายๆ สำนัก ได้เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงซีรีส์ Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว ผลงานการกำกับโดย นนทพัทธ์ พันธ์เลิศ และ คหบดี กัลย์จาฤกงานนี้มีแฟนคลับแต่ละด้อม มารอให้กำลังใจนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างมากมาย ซึ่งแฟนคลับทุกๆ คนเตรียมพร้อมที่จะรอรับชมซีรีส์ Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว ที่กำลังจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ทางช่อง 34 อมรินทร์ทีวี นอกจากนี้ยังสามารถดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอปพลิเคชัน iQlYl (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!ซีรีส์ Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว เป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องของโปรเจกต์ Beyond The Star โปรเจกต์รวมเด็กหนุ่มที่มีความฝัน เมื่อบริษัทเอเจนซี่ใหญ่บริหารงานโดย ประธานอารยา อย่าง KJ Agency ที่ต้องการสานฝันโดยการผลิตโปรเจกต์ซีรีส์ และศิลปินบอยแบนด์ เพื่อต่อยอด เเละสร้างซุปเปอร์สตาร์ จึงได้รวมตัวสุดยอดนักเเสดง เเละศิลปินเพื่อเข้าเเคมป์เทรนนิ่ง แต่งานนี้กลับไม่ง่ายเมื่อต้องมาปะทะกับ คุณเกียรติ แห่งค่าย M Change คู่แข่งเบอร์หนึ่งของประธานอารยา ที่มีวง Red King วงที่มีความพร้อมรอบด้าน และตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อทำลายโปรเจกต์ Beyond The Star บทพิสูจน์ความรัก ความผูกพัน ความฝัน ในครั้งจะสามารถสำเร็จคู่กันไปได้หรือไม่เตรียมติดตามรับชมซีรีส์ Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 34 อมรินทร์ทีวี เวลา 22:45 น. และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอปพลิเคชัน iQlYl (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เวลา 23:45 น. เริ่มตอนแรก 11 พฤศจิกายนนี้