“LYKN” ปล่อยเพลงช้าเพลงแรก “แอบรักไม่ทำให้ใครตาย” สุดปังคว้า “เบคกี้” รับบทนางเอก MV และ Short Film

หลังจากส่ง 2 ผลงานเพลงฮิตจังหวะสนุกๆ ที่โชว์สกิลการเต้นอันโดดเด่นอย่างเพลง “เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) และ “Umm Umm” ที่ได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลาม ล่าสุด 5 หนุ่ม “LYKN” วิลเลี่ยม-จักรภัทร, เลโก้-รพีพงศ์, นัท-ธนัท, ฮง-พิเชฐพงศ์, ตุ้ย-ชยธร บอยแบนด์สุดฮอต จาก “RISER MUSIC” กลับมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ กันอีกครั้ง ด้วยการปล่อยเพลงช้าเพลงแรก “แอบรักไม่ทำให้ใครตาย (NO WORRIES)” ซิงเกิ้ลใหม่สุดเศร้า ที่โชว์สกิลการร้องอันมีเสน่ห์ และการประสานเสียงที่ลงตัว ในแนวเพลงสไตล์ Pop R&B โดยได้คนดนตรีคุณภาพ “KANGSOMKS” (แกงส้ม ธนทัต) มานั่งแท่น Producer และแต่งเนื้อร้องให้ และที่สำคัญเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดอารมณ์ความเศร้าผ่าน MV และ Short Film ที่ทั้ง 5 หนุ่มได้ลองสัมผัสการเป็นนักแสดงครั้งแรก พร้อมดึงนักแสดงสาวสุดฮอต “เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” มาร่วมงาน กับการเล่าเรื่องราวผ่านคืนวัน Halloween ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในงาน Party Halloween การันตีฟินอินเบอร์แรงแน่นอน5 หนุ่ม “LYKN” เผยว่า “สำหรับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิ้ลที่ 3 แล้ว ซึ่งเป็นเพลงช้าเพลงแรกของพวกเรา เป็นเพลงที่โชว์สกิลด้าน Vocal ของวง ที่มีเนื้อหาแนวเศร้า เสียใจ ทำให้ความยากของเพลงนี้อยู่ที่การใช้เทคนิคการร้องกับอารมณ์ให้ไปในทางเดียวกัน บวกกับความเศร้าที่มันจะมีหลาย Layer เลยต้องสื่อสารผ่านเสียงร้องของพวกเราให้ได้ โดยเนื้อหาจะเล่าถึงมุมมองของคนที่แอบรัก ที่ให้กำลังใจคนที่เค้ากำลังแอบรักอยู่ว่า ถึงการแอบรักบางทีอาจจะทำให้ทุกข์ใจ แต่ฉันรู้ดีว่ายังไงมันก็ไม่ถึงตายหรอก เพราะฉันพิสูจน์มาแล้วกับการแอบรักเธอไง และความพิเศษของเพลงนี้ก็จะเล่าเรื่องราว 2 แบบ คือหนังสั้นกับมิวสิควีดีโอครับ ซึ่งในหนังสั้นก็เรียกว่าชาเลนจ์มากๆ เพราะว่าเป็นผลงานแรกด้านการแสดงของพวกเราทั้ง 5 คนเลยที่ได้ลองทำ ก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่สำคัญยังได้ ‘เบคกี้’ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จด้านการแสดงมาแล้ว มาเล่นเป็นนางเอกใน หนังสั้น และ MV ให้ด้วย บรรยากาศในการทำงานก็สนุกสนานมากๆ ซึ่งพวกเราก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับ ก็ขอฝากซิงเกิ้ลที่ 3 ‘แอบรักไม่ทำให้ใครตาย’ เพลงช้าเพลงแรกของพวกเราด้วยนะครับ”สามารถติดตามชมหนังสั้นและมิวสิควีดีโอเพลง “แอบรักไม่ทำให้ใครตาย (NO WORRIES)” จากศิลปินวง “LYKN” ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube : RISER MUSIC และฟังเพลงได้แล้ว ทาง Streaming ทุก Platform และติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok : LYKN Official