K-Food จัดงานยิ่งใหญ่ใน K-Expo Thailand 2023 ประสบความสำเร็จในการสร้างโอกาสที่ดีของอาหารเกาหลีในไทย

สารของสโลแกนนี้คือ การเชิญชวนทุกท่านมาอร่อย และเพลิดเพลินกับรสชาติของความเป็นเกาหลี ผ่านการรับประทานสินค้า และอาหารเกาหลี การเล่นกิจกรรมและการชมการแสดงที่สอดแทรกวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการประสานความอร่อยเข้ากับความสนุกสนานได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีความสุข และมีประสบการณ์ที่ดีต่ออาหารเกาหลี ในงานนี้ได้มีการดำเนินการโปรโมตสินค้าอาหารเกาหลี และอาหารทะเลเกาหลีในทุกด้าน ทั้งด้านธุรกิจ (B2B Trade Show) และด้านผู้บริโภค (B2C K-Food Pavilion) โดยดำเนินการผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพาอาหารเกาหลีไปครองใจผู้บริโภคทุกท่านในทุกแดน

องค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation หรือ aT Center สาขากรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นโปรโมตอาหารทางการเกษตร และการประมง ส่งออกจากเกาหลีใต้สู่ตลาดต่างประเทศ ได้พาอาหารเกาหลี (K-Food) และอาหารทะเลเกาหลี (K-Seafood) เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าเกาหลี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ ภายใต้สโลแกนสำหรับงานในส่วน B2B Trade Show ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ HALL A2 ได้มีผู้ซื้อ (Buyer) จำนวน 83 ราย ทั้งจากในไทย เมียนมาร์และ อินเดีย เข้าร่วมเพื่อพูดคุยธุรกิจกับบริษัทผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลี หลากหลายประเภท อาทิ อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนม เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้มูลค่าการให้คำปรึกษาด้านการส่งออกมีมูลค่ารวมถึง 24 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 852 ล้านบาท และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 106 ล้านบาทภายในงาน ผู้ซื้อได้ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง เพราะได้สัมผัสและทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันก็ได้รับคำแนะนำทางธุรกิจ จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนส่งออกโดยตรง ทำให้ผู้ซื้อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยำ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้นำเข้าสินค้า และผู้ที่สนใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเกาหลีอย่างแน่นอนหลังจากงานในส่วน B2B Trade Show สิ้นสุดลง งานในส่วน B2C K-Food & K-Seafood Pavilion ก็ดำเนินการต่อ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 1 ในงานนี้มีผู้คนเดินทางมาร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย กิจกรรมของทั้งฝั่ง K-Food (อาหารเกาหลี) และ ฝั่ง K-Seafood (อาหารทะเลเกาหลี) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการแสดงของศิลปิน K-Pop และ T-Pop ได้แก่และที่ได้สร้างความสนุกสนานและเติมเต็มความสุขให้ผู้เข้าร่วมได้อิ่มเอมหัวใจตลอดทั้ง 2 วัน อีกทั้งยังมีการแจกอาหารเกาหลีให้ผู้เข้าร่วมได้ลองชิม แจกของรางวัล พร้อมกับเซลฟี่รูปคู่และรูปหมู่ กับผู้โชคดีจากกิจกรรม Lucky Draw อีกด้วย! ทำให้งานนี้มีผู้เข้าร่วมมากถึง 2,200 คนเลยทีเดียวแม้ว่างาน K-Expo Thailand 2023 จะจบลงไปแล้ว แต่อาหารเกาหลีจะยังคงอยู่ในใจของผู้เข้าร่วมไปอีกนาน หรือตลอดไป เพราะ K-Food ได้มอบความสุขทั้งทางกายและทางใจให้กับผู้เข้าร่วม ให้พวกเขาได้อิ่มอร่อย กับอาหารเกาหลีที่อร่อยและมีคุณภาพ ให้พวกเขาได้เล่นกิจกรรมที่สนุกสนาน และรับชมการแสดงที่น่าประทับใจ เรียกได้ว่าเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับ อาหารเกาหลีในใจของผู้คน และทำให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านมีประสบการณ์ที่ดี ต่อผลิตภัณฑ์และอาหารเกาหลีในทุกแง่มุม ตามสโลแกน "Enjoy the Taste of KOREA"ติดตามข่าวสารและคอนเทนต์สนุกๆ เกี่ยวกับอาหารเกาหลีได้ที่ Facebook: Enjoy K Food