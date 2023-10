aT Center กรุงเทพฯ เตรียมขนขบวนสินค้า อาหารเกาหลีมาเสิร์ฟ พร้อมความสนุกกับคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปิน K-Pop & T-Pop สุดฮอตในงาน K-Expo Thailand 2023

(Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation หรือ aT Center สาขากรุงเทพฯ) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าเกาหลีสุดยิ่งใหญ่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 งานนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งกิจกรรม และของรางวัล พร้อมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวัฒนธรรมและอาหารเกาหลีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินไทย และเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นและพร้อมมามอบความสุข และความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านงานมหกรรมสินค้าเกาหลี K-Expo Thailand 2023 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในงานอีเว้นท์ที่ใหญ่ที่สุด ที่ได้รวมงาน B2B Trade Show และ B2C K-Food & K-Seafood Pavilion เข้าด้วยกันเพื่อเดินหน้าโปรโมตอาหารทางการเกษตรและการประมงของเกาหลีในตลาดต่างประเทศ สำหรับงานในส่วน B2B Trade Show จะเป็นส่วนจัดแสดงสินค้าการเกษตร และการประมงของเกาหลี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ HALL A2 ภายในงานมีการจับคู่ทางธุรกิจ มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล การให้คำปรึกษา และมีการนำเสนอ พร้อมทั้งทดลองทานผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ซึ่งเป็นอาหารเกาหลีที่มีคุณภาพ จาก 55 บริษัท ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศเกาหลีใต้ เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ เลยทีเดียว สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจ หรืออยากรู้จักธุรกิจอาหารเกาหลีให้มากยิ่งขึ้น เพราะในงานยังมีการสัมมนาใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “ตลาดไทย การพัฒนาของผลิตภัณฑ์เกาหลี ความท้าทายและคู่แข่ง (Thai Market, Development of Korean Products. Challenges and competitors)” และ “เทรนด์อาหารเกาหลีในประเทศไทย ซอฟต์พาวเวอร์ของอาหารเกาหลี (Korean Food Trend in Thailand, K-Food Soft Power)” คุณจะได้ทั้งพูดคุย และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ส่งออกโดยตรง รวมทั้งเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้แล้วมาเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ และสนุกกับวัฒนธรรม รวมถึงอาหารเกาหลีที่งาน B2C K-Food & K-Seafood Pavilion ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 1 ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งได้แก่ ฝั่ง K-Food (อาหารเกาหลี) และ ฝั่ง K-Seafood (อาหารทะเลเกาหลี) ในแต่ละฝั่งก็จะมีโซนกิจกรรมที่สนุก และสร้างสรรค์มากมายให้ผู้เข้าร่วมได้มาร่วมสนุกกัน พิเศษสุด! กับโอกาสที่จะได้ถ่ายรูปคู่กับศิลปิน และรับของรางวัลจากมือของศิลปินบนเวที! เพียงรับพาสพอร์ตสำหรับสะสมสแตมป์ที่จะถูกแจกที่บริเวณ Information Zone โดยการเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Draw คุณจะต้องสะสมสแตมป์จาก Event Zone และ K-Collection Zone ให้ครบตามที่กำหนด ผู้ชนะที่คัดเลือกจากการสุ่มโดยศิลปินก็จะได้ถ่ายรูปคู่ และรับของรางวัลจากศิลปิน ภายใน Event Zone ของ K-Food ก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ได้แก่ K-Food Keeper (เก็บสินค้า K-Food จากบ่อ), K-Food Metaverse (Roblox), K-Food Photo Booth (ถ่ายรูปกับไอดอล) and Creative Kimbap Workshop (สร้างสรรค์คิมบับในสไตล์ของคุณ) ในขณะที่ Event Zone ของ K-Seafood ก็มีกิจกรรมเช่นเดียวกัน ได้แก่ K-Seafood Fishing (ตักสินค้า K-Seafood), 360° K-SEA World (ถ่ายวิดีโอแบบ 360 องศา), Into the Unknown K-SEA (จับโลโก้ K-Seafood ให้ได้มากที่สุด) and Seafood Kimbap Workshop (สร้างสรรค์คิมบับในสไตล์ของคุณ) รอให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสุดมันส์ไปด้วยกันที่บูธโซน K-Food และ K-Seafoodพลาดไม่ได้สำหรับใครที่อยากลิ้มลองรสชาติของอาหารเกาหลีจากฝีมือเชฟชื่อดังของเมืองไทยและชมลีลาการทำอาหารเกาหลีแบบสดๆ มาเจอกันได้ที่เวที Main Stage รับชมโชว์การทำอาหารจาก เชฟบิ๊ก เชฟหมอตั้ม เชฟพล และเชฟน่าน โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบกับลีลาการทำอาหารเกาหลีของเชฟแบบตัวเป็นๆ และได้ลองชิมอาหารจากเชฟมากฝีมือทุกท่านที่กล่าวมานี้ใน Open Kitchen อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นความสนุก และความสุขยังคงส่งมอบให้กับทุกท่านอย่างต่อเนื่องเพราะ aT Center จัดคอนเสิร์ตทั้ง K-pop และ T-Pop ไม่ซ้ำกันทั้ง 2 วัน ได้แก่ Han Seungwoo, Plan B, PrimeTime, The Seven และ Freen Sarocha คุณมีโอกาสจะได้ใกล้ชิดกับไอดอลที่คุณชื่นชอบ ได้รับของรางวัลจากพวกเขา รวมถึงได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กันอีกด้วย! นี่แค่ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมทั้งหมดเท่านั้น B2C K-Food & K-Seafood Pavilion ยังมีการแสดง กิจกรรมแจกของรางวัล และอาหารเกาหลีอีกมากมายที่กำลังรอทุกท่านอยู่นอกจากนี้หากคุณต้องการหาคู่ค้าธุรกิจ (Business Partner) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอาหารเกาหลี คุณไม่ควรพลาดงาน B2B Trade Show และหากคุณเป็นคนรักวัฒนธรรมและอาหารเกาหลี ชอบเล่นกิจกรรมและรับของรางวัล เป็นแฟนคลับศิลปิน K-pop และ T-Pop คุณต้องมา B2C K-Food & K-Seafood Pavilion ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณก็มีความสุขกับอาหารเกาหลีได้ aT Center พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วกับงานมหกรรมสินค้าเกาหลี K-Expo Thailand 2023 วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 1 มาสนุก และอร่อยไปกับรสชาติของเกาหลีกัน! ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาหารเกาหลี หรือติดต่อเพื่อเข้าร่วมงาน K-Expo Thailand 2023 กับ B2B Trade Show และ B2C K-Food & K-Seafood Pavilion Pavilion ได้ที่ Facebook: Enjoy K Food