แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมฉลองวันอาหารโลก ปี 2566 จัดกิจกรรมการกุศลทั่วไทย

ร่วมฉลองวันอาหารโลกประจำปี 2566 (World Food Day 2023) ในประเทศไทยด้วยกิจกรรมอันทรงคุณค่าหลากหลาย ณ โรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ในเครือ รวมถึงการจัดอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการหลายพันกล่องเพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียงทั่วประเทศวันอาหารโลกก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการขจัดความหิวโหยทั่วโลก และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ พนักงานโรงแรมในเครือแมริออทในกรุงเทพฯ ภูเก็ต พังงา และเชียงราย จึงผนึกกำลังกับองค์กรการกุศลเพื่อจัดหาอาหารให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดขยะอาหารได้อีกทางหนึ่งสำหรับกิจกกรรมในกรุงเทพฯ โรงแรมในเครือแมริออท 16 แห่งได้ร่วมกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS Thailand) ซึ่งเป็นพันธมิตรระยะยาวของแมริออท จัดกิจกรรมบริจาคอาหารครั้งสำคัญ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่สะพานพระราม 8 โดยได้มีการบริจาคอาหารส่วนเกินจากโรงแรมและภาคเอกชนอื่น ๆ รวม 17,343 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์และจัดเตรียมอาหาร 72,840 กล่องมอบให้แก่ชุมชน ในจำนวนนี้เป็นอาหารจากโรงแรมในเครือแมริออทรวม 1,500 กล่องนอกจากนี้ แมริออทยังได้ร่วมกับ SOS Thailand ในจังหวัดภูเก็ตและพังงา เพื่อบริจาคอาหารส่วนเกินให้ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน โดยมีโรงแรมและรีสอร์ทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 12 แห่ง โดยเพื่อนพนักงานและผู้บริหารจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ ร่วมกันจัดเตรียมอาหาร ณ โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) ยอดบริจาคอาหารในกิจกรรมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 156,316 กล่อง ในจำนวนนี้มาจากโรงแรมในเครือแมริออทกว่า 3,000 กล่อง โดย SOS Thailand ได้นำอาหารเหล่านี้ไปแจกจ่ายแก่ชุมชนกว่า 100 ชุมชนทั่วภูเก็ตปิดท้ายที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดทางตอนเหนือสุดของประเทศไทย เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Méridien Chiang Rai Resort) ได้จัดงาน Le Méridien X Art Home ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Best of Chiang Rai Series งานแสดงทางวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปะ งานฝีมือ และอาหารจากวิสาหกิจชุมชน โดยร่วมกับมูลนิธิวีวีแชร์ (VV Share Foundation) โครงการอิ่มอ๊กอิ่มใจ๋ ได้บริจาคอาหาร 105 กล่องให้กับคริสตจักรอาข่าป่ากุ๊ก ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้คนจากหมู่บ้านชาวเขาอาข่าที่มีรายได้น้อย“ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมถูกถักทอไว้ในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจของแมริออทในประเทศไทย ซึ่งความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคมแล้ว เรายังสามารถลดขยะอาหารโดยรวมได้ถึงร้อยละ 50 ซึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมในวันอาหารโลกของเราจึงนับเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดของกลยุทธ์นี้” ทีน่า ลิว (Tina Liu) ประธานสภาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งแมริออท ประเทศไทย (Marriott Thailand Business Council) และผู้จัดการทั่วไปโรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ กล่าว“ที่แมริออท เรามีปรัชญา Serve360 ที่ส่งพลังเสริมให้พนักงานของเราตอบแทนชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ร่วมกัน ความไม่มั่นคงทางอาหารควรหมดไปในศตวรรษที่ 21 และเราซึ่งอยู่ในฐานะที่พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับการประสานงานกับพันธมิตรในพื้นที่ที่มีแนวคิดตรงกัน เช่น SOS Thailand เราจะช่วยทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีเด็กหรือครอบครัวใดหิวโหย” ดาริน ฮัดสัน ประธานสภาธุรกิจระหว่างประเทศแห่งแมริออท ประเทศไทย และผู้จัดการทั่วไปของ โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท กล่าวอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Serve360 ของแมริออทได้ที่เว็บไซต์ serve360.marriott.com