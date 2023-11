“คิมลิม” ทำบุญเปิด บ.KLHealth Thailand หลังเพิ่งคว้า 7 รางวัล “Global Health Asia-Pacific Aesthetics 2023” เตรียมลุยตลาดไทย!

เรียกได้ว่าตอนนี้เซเลบคนดังชาวสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลทางด้านธุรกิจความงามเลยก็ว่าได้ เพราะ คิมลิม พา บริษัท “KLHealth Group” คว้า 7 รางวัลอันทรงเกียรติในสาขาความงามต่างๆจากงาน Global Health Asia-Pacific Aesthetics Awards 2023 และเมื่อย้อนไปเมื่อปี 2563 คิมลิม Kim Lim ได้ก่อตั้ง Illumia และ Papilla ที่พยายามเสาะหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด จากทั่วทุกมุมโลกอย่างต่อเนื่องส่วนรางวัลจาก “Global Health Asia-Pacific Aesthetics Awards 2023” ที่ KLHealth Group ได้รับนั้น แบ่งเป็นประเภทดังนี้ภายใต้แบรนด์ ”Papilla Hair Care” ได้แก่…1.Trichology Clinic (Non-Invasive) of the Year in Asia-Pacific2.Haircare Products of the Year in Singaporeภายใต้แบรนด์ “Illumia Therapeutics” ได้แก่…1.Body Sculpting Clinic of the Year in Singapore 2.Fat Freezing Clinic of the Year in Asia-Pacific 3.Hydration Skincare of the Year in Singaporeภายใต้แบรนด์ “Illumia Medical” ได้แก่…1.Anti-Aging Clinic of the Year in Singapore 2.Face Contouring Clinic of the Year in Singaporeคิมลิม Kim Lim กล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลทั้ง 7 รางวัลนี้ ในงาน Global Health Asia-Pacific Aesthetics Awards 2023 การได้รับเกียรตินี้เอง เป็นตอกย้ำความมุ่งมั่นในด้านนวัตกรรม การบริการลูกค้า และ ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างความแตกต่างของแบรนด์ รางวัลเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะได้รับการสนับสนุนจากเหล่าลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน เราตั้งใจที่จะพัฒนาแบรนด์ต่อไป รวมถึงมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราฟื้นฟูความอ่อนวัย และเพิ่มความมั่นใจกลับมา”และเร็วๆนี้เอง KLHealth ก็กำลังจะเปิดให้บริการครั้งแรกในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันฤกษ์ยามงามดี ได้มีการจัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลเปิดบริษัท KLHealth Thailand นิมนต์หลวงพ่อจากวัดดังมาเจิมสถานที่ให้ โดยมีแขกพิเศษอย่างพร้อมด้วยสามีอย่างมือกีตาร์วง Getsunova มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ถือเป็นการจัดพิธีเล็กๆอย่างอบอุ่นทั้งนี้ทาง KLHealth มีแพลนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ ที่ใช้เวลาพัฒนานานถึง 15 เดือน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ภายใต้การดูแลอย่างพิถีพิถันของคิมลิมผู้บริหารคนเก่ง ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพสูง แต่เป้าหมายหลักของคิมลิมคือการจำหน่ายในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ เพื่อลูกค้าทุกกลุ่มจะได้สัมผัสกับความหรูหราในราคาที่เอื้อมถึง โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีกำหนดจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า