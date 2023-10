“บอย ปกรณ” ปรับลุคใหม่ หล่อออร่าพุ่ง ขึ้นแท่น CEO โปรเจคใหญ่แห่งปี “Aura Me X Boy Pakorn”

งานนี้ บอย ปกรณ์ CEO ระดับพระเอกแถวหน้าขอมาปฏิวัติวงการสกินแคร์ พาคนไทยผิวสวยใสไร้ฝ้า กับโปรเจคใหญ่สุดปังกับ "Aura Me X Boy Pakorn" ในงาน The Mystery Of The Charm “รุกฆาตสยบฝ้า Aura กระจ่างใส” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Aurmea Beauty Face Cream (ครีมเคลียร์ฝ้าออร่ามี)โดยภายในงานมี "คุณวิรันพัชร ชินภัคธนัชศิริ" และ "คุณอภิเศรษฐ์ ชินภัคธนัชศิริ" 2 หัวเรือใหญ่แห่ง ออร่ามี ให้การต้อนรับตัวแทนและเหล่าดาราคนดังที่จะมาเป็นสีสันของงานอย่าง "อุ้ม ลักขณา", "เด่นคุณ งามเนตร", "ซีน ภัสธรากรณ์ (แม่แก้ว จากละคร พรหมลิขิต)" และ 2 พระเอกซีรีส์วาย "หล่งซื่อ ลี", "กัน ณภัทร ณ ระนอง" ณ Pearl Bangkok"วิรันพัชร ชินภัคธนัชศิริ" CEO Aura me ได้เผยที่โปรเจค "Aura Me X Boy Pakorn" ที่ทำร่วมกับพระเอกดัง “บอย ปกรณ์” ว่า… “เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ก็เลยอยากจอยกับคุณบอย ด้วยความที่เรารู้จักกันมานาน เฉียวกันไปมา จังหวะไม่ลงตัวทั้งคู่ พอมาถึงช่วงที่เราออกตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ Aurmea Beauty Face Cream ก็เลยลองพูดคุย แล้วก็ได้เป็นโปรเจคนี้เกิดขึ้น ขอบคุณคุณบอยที่ทำงานร่วมกันมาอย่างเต็มที่ตลอด ตัวนี้ถือเป็นฮีโร่ของ Aura me เลย”ด้าย “บอย ปกรณ์ CO-CEO ได้เผยถึง "Aura Me X Boy Pakorn" ว่า…. “เป็นโปรเจคที่ผมได้มาจอยกับ Aura me ก็เลยได้มาทำร่วมกัน ตัวสินค้าค่อนข้างตรงกับจุดในส่วนที่ผมเป็นตัวแทนของครีมตัวนี้ได้ ผมก็ลงทุนลงแรงกับโปรเจคนี้ รู้สึกว่าน่าสนใจและตอบโจทย์ผมมากๆ ผมจะทำธุรกิจอะไรผมต้องสามารถพูดได้ว่าผมใช้แล้วดียังไง มีการทดลองใช้และเกิดผลที่ดีกับตัวผมจริงๆ มองว่า Aurmea Beauty Face Cream ไปต่อได้แน่นอน ปัญหาฝ้า กระ เป็นปัญหาหลักของผิวหน้าคนไทย มันไม่ใช่แค่เรื่องแสงแดด เรื่องของแสงจากโทรศัพท์มือถือ มันมีเรื่องของผู้คนที่ค้าขายอยู่หน้าเตา เรื่องฝ้าเรื่องกระมันก็มาได้ หวังว่า ตัวแทนทุกคนจะขายดี และทุกคนใช้แล้วจะชอบเหมือนผม ฝากครีมเคลียร์ฝ้า Aurmea Beauty Face Cream เป็นสินค้าที่ผมกล้าที่จะบอกกับทุกคนว่าใช้แล้วมันดีจริงๆ มันปลอดภัย มีคุณภาพจริงๆ การันตีด้วยหน้าผมเองเลยครับ ผมใช้อยู่ทุกวันแล้วรู้สึกว่าเห็นผลกับตัวเองจริงๆ ถึงกล้าจะมาบอกต่อให้ทุกคนได้ซื้อไปลองใช้กัน ฝาก Aurmea Beauty Face Cream ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วย เรื่องมาตรฐานสินค้าไม่ต้องห่วงเลย เราดูแลกันมาแล้วอย่างดีที่สุด รับรองว่าตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกคนครับ”